Fiorentina, riflessioni su Italiano: ecco dove può andare il tecnico viola | CM.IT

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina

Il pareggio in extremis raggiunto ieri dalla Roma con la rete di Diego Llorente pesa, eccome, sul cammino della Fiorentina e sul futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico della Viola è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 20245 e nel suo contratto è stata inserita un’opzione che prevede il rinnovo automatico in caso di raggiungimento dell’Europa.

Un traguardo, questo, non scontatissimo in un momento in cui si registra anche una sorta di riflessione da parte del club toscano, poco convinto – secondo indiscrezioni di Calciomercato.it – di proseguire l’avventura con l’ex allenatore dello Spezia. Ma dove può andare Italiano la prossima stagione?

Il Napoli è sicuramente una destinazione da non scartare, visto che Francesco Calzona proverà a giocarsi la conferma proprio in queste settimane decisive per il futuro della squadra tra campionato e Champions League, con il ritorno degli ottavi in programma domani sera contro il Barcellona. De Laurentiis di certo sa che questi sono i giorni del suo Napoli, e per questa ragione solamente tra 15 giorni si potrà fare maggiore chiarezza sul futuro della squadra.

Nel frattempo, i contatti con Italiano proseguiranno anche sotto traccia: il patron azzurro lo considera, ormai da diverso tempo, uno dei primissimi nomi per la panchina del club ed è convinto che per vocazione offensiva sia uno dei migliori allenatori in circolazione. Non a caso un tentativo era già stato fatto la scorsa estate prima di virare su Rudi Garcia. In virtù degli ottimi rapporti con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, però, i discorsi con il tecnico non erano stati approfonditi.