Ancora razzismo in campo: reclamo UFFICIALE contro l’arbitro

Ancora episodio di razzismo in campo, la società presenta un reclamo ufficiale contro il direttore di gara

Se in Italia il caso Acerbi-Juan Jesus è balzato agli onori della cronaca, con la replica del difensore del Napoli dopo quelle che sono state le parole del giocatore dell’Inter, anche in Spagna si parla di razzismo.

Non solo per quella che è la vicenda che riguarda Nabil Fekir, preso di mira da un tifoso del Rayo Vallecano che lo ha insultato mimando i versi della scimmia, ma anche per quanto accaduto nella sfida tra Osasuna e Real Madrid, vinta dai ‘Blancos’ per 4 a 2 a Pamplona e che avvicina sempre più la squadra di Ancelotti al titolo. A tal proposito il club della capitale iberica ha deciso di presentare un reclamo alla Commissione Disciplinare della Federcalcio Spagnola contro l’arbitro della partita Juan Martinez Munuera.

Caos razzismo, reclamo UFFICIALE del Real Madrid contro l’arbitro

Il Real Madrid ha diramato a proposito un comunicato ufficiale. Al centro della questione i provvedimenti che il direttore di gara non ha attuato nei confronti di quanto avvenuto con Vinicius.

Questo il comunicato ufficiale del Real Madrid:

“Dopo i gravi insulti rivolti, ancora una volta, al nostro giocatore Vinicius Junior, in questo caso durante l’ultima partita di campionato giocata dalla nostra squadra a El Sadar, il Real Madrid comunica quanto segue:

Il club ha presentato un reclamo alla Commissione Disciplinare della Federcalcio Spagnola contro l’arbitro della partita Juan Martinez Munuera, a causa della negligente redazione del rapporto arbitrale. L’arbitro ha volontariamente e deliberatamente omesso gli insulti e le grida umilianti ripetutamente rivolte al nostro giocatore Vinicius Junior, nonostante fosse stato ammonito con insistenza dai nostri giocatori nello stesso momento in cui questi si stavano verificando.

Il Real Madrid ha presentato denuncia anche a questo organismo federativo in relazione agli insulti e alle grida umilianti sopra menzionati e li ha trasmessi alla Commissione di Stato contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, affinché coloro che li hanno pronunciati vengono identificati e puniti.

Alla luce degli sfortunati eventi accaduti a El Sadar, il Real Madrid ha ampliato la denuncia presentata venerdì scorso, 15 marzo, alla Procura Generale dello Stato contro i crimini di odio e discriminazione, per gli insulti razzisti e odiosi rivolti ai nostri giocatore Vinicius Junior allo Stadio Olimpico di Montjuic e allo Stadio Metropolitano di Madrid, chiedendo l’identificazione degli autori del reato.

Il Real Madrid condanna ancora una volta questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio e chiede che vengano prese le misure necessarie, una volta per tutte, per sradicare la violenza che ha subito il nostro giocatore Vinicius Junior”.