PAGELLE E TABELLINO ROMA-SASSUOLO 1-0: Pellegrini fa le leggi, Aouar spreca una chance

Pagelle e tabellino Roma-Sassuolo, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA Svilar 6 Karsdorp 5,5. Dal 69′ Celik 6 Mancini 6 Llorente 6 Spinazzola 6. Dal 36′ Angeliño 6 Cristante 6,5 Paredes 6 TOP Pellegrini 7: da subito è sembrato tra i più pimpanti, uno dei pochi a dire la verità. Ha fatto lui il raccordo tra centrocampo e attacco, poco aiutato dai compagni, Aouar in primis. Poi sale in cattedra appena dopo l’intervallo e si inventa letteralmente il gol che vale tre punti a dir poco pesantissimi. Proprio perché la partita era diventata parecchio complicata. Nei due mesi di Daniele De Rossi, 6 gol e 3 assist. Decisivo. L’unico giocatore di alto livello della Roma stasera. FLOP Aouar 5: era chiamato a un compito difficilissimo, ovvero sostituire Dybala. Complicato, anzi impossibile. In diverse situazioni al limite dell’area, col Sassuolo a fare densità, dimostra la differenza con l’argentino. Quello che la Joya avrebbe fatto con un tocco, mettendo davanti alla porta Dybala, lui lo fa con almeno tre e infatti perde l’occasione. Un’occasione mancata. Dal 69′ Baldanzi 6 Lukaku 5,5. Dall’86’ Azmoun El Shaarawy 6. Dall’86’ Huijsen Allenatore: De Rossi 6

SASSUOLO

Consigli 6

Viti 5,5. Dall’86’ Tressoldi sv

TOP Ferrari 6,5

Erlic 6

Pedersen 6

Matheus Henrique 5,5

Racic 6. Dal 79′ Bajrami sv

Defrel 6. Dal 72′ Boloca 6

FLOP Obiang 5. Dal 72′ Volpato 5,5

Laurienté 6,5

Pinamonti 5,5. Dal 79′ Mulattieri sv

Allenatore: Ballardini 6,5: non ha vinto, né portato punti, ma lo avrebbe meritato. Il Sassuolo gioca una grande partita, soprattutto in fase difensiva e di non possesso, recuperando una marea di palloni, restando sempre concentrato in difesa, con le maglie strette. In avanti spreca troppo, un po’ sfortunato ma soprattutto poco concreti gli attaccanti. Un peccato.

Arbitro: Manganiello 6

Il tabellino di Roma-Sassuolo 1-0

Marcatori: 50′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Pellegrini (R), Azmoun (R), Erlic (S)

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola (36′ Angeliño); Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Angeliño, Ndicka, Celik, Baldanzi, Bove, Zalewski, Joao Costa, Pisilli, Azmoun. Abraham. Allenatore: De Rossi.