Nervosismo Juventus, la protesta costa caro a Vlahovic

Finale incandescente all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa: a farne le spese è Dusan Vlahovic

Continua il momento negativo della Juventus, con una sola vittoria nelle ultime otto partite. E il nervosismo è palpabile in campo.

La Juventus conferma di far fatica a vincere: nel lunch match della 29esima giornata di campionato, i bianconeri hanno strappato solo un pareggio a reti bianche contro il Genoa. Una sola vittoria nelle ultime otto partite per i bianconeri, rimontati dal Milan che contro il Verona potrebbe portarsi a +3 sul terzo posto. La Juventus vista all’opera nella prima parte di stagione, infatti, sembra solo un lontano ricordi e le incertezze della gestione tecnica di Allegri sono tornate attuali, al netto della ritrovata solidità difensiva contro il Genoa.

Una situazione che non piace ai tifosi, come testimoniano i fischi piovuti dagli spalti dell’Allianz Stadium dopo il primo tempo e al termine della contesa. E il nervosismo è stato palpabile anche in campo, soprattutto nei minuti conclusivi della partita, quando la squadra di Massimiliano Allegri ha cercato l’assalto ai tre punti.

Juventus-Genoa, Vlahovic espulso nel finale di partita

Un nervosismo che ha portato anche Dusan Vlahovic a farsi espellere dall’arbitro nel finale di partita. L’attaccante serbo, ben chiuso dai difensori del Genoa, è stato mandato in anticipo negli spogliatoi quando mancavano pochi minuti al triplice fischio.

L’arbitro Antonio Giua ha ammonito due volte nel giro di pochi secondi l’attaccante della Juventus, reo di aver protestato in modo eccessivamente plateale in seguito a una decisione del direttore di gara. Una brutta notizia anche e soprattutto in vista della prossima giornata di campionato, quando la Juventus affronterà la Lazio nel turno di Pasqua.