HIGHLIGHTS | I pali frenano la Juve: pari con il Genoa e rosso Vlahovic

Pareggio senza reti nel lunch match dello Stadium che porta momentaneamente i bianconeri a pari punti con il Milan

Altro stop in questo campionato per la Juventus che non riesce ad andare oltre il pareggio per 0-0 contro il Genoa. Come all’andata, nel match che suscitò non poche polemiche per un possibile fallo di mano di Bani non ravvisato neanche dal Var, la sfida tra le due formazioni si è chiusa sul risultato di parità. Una gara non proprio scoppiettante, scandita soprattutto da fiammate.

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, con occasioni sia da una parte che dall’altra, la squadra di Massimiliano Allegri ha cercato di sbloccare il risultato con insistenza nella ripresa. A fermare la Juventus in ben due occasioni è stato però il palo, prima sul tiro sporcato di Iling-Junior e poi sul finale con la conclusione potente e rasoterra di Moise Kean. Da segnalare anche un rosso in zona recupero ai danni di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, già ammonito, è stato successivamente espulso per somma di gialli per proteste reiterate contro il direttore di gara. L’attaccante verrà squalificato per una giornata e sarà costretto a saltare il prossimo incontro con la Lazio.

Juventus-Genoa 0-0, la classifica di Serie A aggiornata

Con il pareggio di questo pomeriggio, la Juventus risale al secondo posto ma solamente a pari punti con il Milan. I rossoneri, tra pochi minuti, scenderanno in campo contro il Verona per tentare di tornare in solitaria al secondo posto e allungare sui bianconeri.

Juventus-Genoa 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan e Juventus* 59, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina e Lazio* 43, Monza* 42, Torino* 41, Genoa* 34, Lecce* 28, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Empoli* 25, Frosinone* 24, Sassuolo 23, Salernitana* 14.

*una partita in più