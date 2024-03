Juve-Genoa, primo tempo piatto per Allegri: piovono i fischi dello Stadium

La Juventus torna in campo ancora una volta tra le mura amiche. Il lunch match mette di fronte la ‘Signora’ e il Genoa di mister Gilardino. La prima frazione di gioco finisce a reti bianche all”Allianz Stadium’ di Torino

Primo tempo privo di emozioni per la Juventus: brivido sul colpo di testa di Mani, poi in chiusura un’azione orchestrata male sull’asse Vlahovic-Chiesa. In mezzo poco altro.

Primo tempo piatto per la Juventus di Allegri, che torna negli spogliatoi sullo 0-0 contro il Genoa di Gilardino. In avvio di gara, ci pensa Szczesny a dare un senso al lunch match, salvando su Bani. Poi poco altro da parte della ‘Signora’, che fatica a creare. Vlahovic è costretto a venirsi a prendere la sfera a centrocampo.

Ci provano sopratutto Miretti, McKennie e Cambiaso a destare dal torpore la Juve e lo ‘Stadium’, ma la coralità non è il forte di questa squadra. Vazquez intercetta la conclusione di Gatti in quella che forse è l’unica azione degna di nota del primo tempo. Poi Vlahovic e Chiesa non si intendono poco prima del break, vanificando una potenziale azione pericolosa.

Al fischio di Giua che manda tutti nello spogliatoio dell’impianto torinese, qualche fischio piove dagli spalti dello stadio. Il pubblico pare in attesa di una scossa che al momento non si è vista, per cercare di trasmettere alla squadra la voglia di raggiungere i tre punti. A detta di tutti, l’unico risultato disponibile quest’oggi per ‘Madama’.