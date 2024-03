Juventus, Giuntoli parla del futuro: “C’è un bilancio da rispettare”

La Juventus tra presente e futuro: importanti dichiarazioni da parte del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli

La Juventus punta al ritorno in Europa e intanto pensa al futuro, tra giovani e introiti derivanti dal nuovo Mondiale per Club del 2025.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Genoa, il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul momento della squadra, reduce da una settimana durante la quale i giocatori e lo staff tecnico hanno trascorso molto tempo insieme: “È stata un’idea che abbiamo avuto con il mister” ha spiegato Giuntoli, svelando che i giocatori “sono stati molto contenti di stare insieme, ma poi alla fine siamo stati insieme una serata in più”.

L’intenzione era di “sottolineare il fatto che per noi questa è una partita molto importante” dato che permetterebbe alla Juventus “di consolidare una posizione e di provare ad arrivare secondi”. La Juventus punta agli introiti europei anche per uscire dal momento di difficoltà sotto il profilo economico: “C’è da rispettare un bilancio, ma faremo sicuramente il massimo per essere più competitivi su tutti i fronti” ha assicurato il dirigente della Vecchia Signora.

Juventus, le parole di Giuntoli sul futuro

Nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo di Rugani. Potrebbe non essere l’unico: “Con i ragazzi abbiamo un ottimo rapporto, così come con i loro entourage, parliamo spesso e rimandiamo alla fine le tante valutazioni. Rugani è un ragazzo straordinario, un grande calciatore. È sicuramente un valore aggiunto per la Juventus”.

E a proposito di futuro, non si può non pensare a quello di giovani come Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge, attualmente al Frosinone: “Ci sono tanti ragazzi che stanno facendo bene anche nelle categorie inferiori” ha sottolineato Giuntoli, soffermandosi su Soulè che “sta facendo bene, vedremo quali saranno le sue esigenze e quelle del suo entourage e ovviamente anche le nostre”.