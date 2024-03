DIRETTA Serie A, Juventus-Genoa 0-0: parata di Szczesny LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Genoa di Gilardino in tempo reale

La Juventus ospita il Genoa a Torino nel lunch match domenicale valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che non stanno vivendo il loro miglior periodo di forma che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto soltanto una delle ultime sette partite, in casa contro il Frosinone in pieno recupero. Per il resto sono arrivati tre pareggio contro Empoli, Verona ed Atalanta e soprattutto tre sconfitte contro Inter, Udinese e Napoli. Lo scopo è quello di invertire la rotta e centrare un successo che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di riprendersi almeno momentaneamente il secondo posto sul Milan impegnato nel pomeriggio contro il Verona. Situazione simile per i rossoblu di Alberto Gilardino, reduci dai ko contro Inter e Monza, che sognano il colpaccio per avvicinarsi il prima possibile alla salvezza aritmetica. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata le due formazioni pareggiarono con il risultato di 1-1, con la rete di Gudmundsson dopo il rigore di Chiesa. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Genoa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Genoa (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj (C), Frendrup, Messias; Gudmundsson, Vitinha; Retegui: Allenatore: Alberto Gilardino.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina e Lazio* 43, Monza* 42, Torino* 41, Genoa 33, Lecce* 28, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Empoli* 25, Frosinone* 24, Sassuolo 23, Salernitana* 14.

*una partita in più