Infortunio e cambio obbligato: stagione stregata

Un altro infortunio in una stagione particolarmente sfortunata: sostituzione obbligata dopo il primo tempo

Una autentica tegola che conferma il momento negativo della stagione: sostituzione per evitare guai peggiori a livello fisico.

Ancora butte notizie per Stefano Pioli durante la partita tra Verona e Milan. Dopo la dubbia ammonizione comminata a Theo Hernandez per l’esultanza dopo il primo gol (il francese era diffidato e dunque salterà la prossima partita con la Fiorentina), il tecnico rossonero ha dovuto fare i conti con un altro problema di formazione.

Nell’intervallo, infatti, si è fermato Pierre Kalulu: il difensore franco-congolese, che in campionato non partiva titolare dalla sfida dello scorso 29 ottobre contro il Napoli, è già stato lungamente fermo ai box a causa dello strappo del muscolo femorale che lo ha costretto a una lunga sosta. Appena rientrato, era stato scelto da Stefano Pioli nell’undici di partenza per il match di questo pomeriggio sul campo dell’Hellas Verona, particolarmente importante soprattutto dopo la mancata vittoria della Juventus nel lunch match con il Genoa.

Milan, infortunio per Kalulu: le condizioni del difensore

Durante l’intervallo di Verona-Milan, Stefano Pioli ha mandato Matteo Gabbia in campo per intensificare il riscaldamento in modo da farsi trovare pronto per l’inizio del secondo tempo quando è subentrato all’ex Lione.

Il difensore classe 2000 non ce l’ha fatta a proseguire il match ed è rimasto negli spogliatoi. A fermarlo una piccola distorsione al ginocchio che ha spinto lo staff sanitario del Milan e il tecnico Stefano Pioli a optare per la sostituzione. Le condizioni di Pierre Kalulu saranno valutate nuovamente nelle prossime ore, ma il timore è che il giovane difensore possa andare incontro a un altro stop in un momento cruciale della stagione, con la compagine rossonera impegnata nella lotta per il secondo posto in campionato e qualificata ai quarti di finale di Europa League dove incrocerà la Roma di Daniele De Rossi.