Milan, gol e polemiche per Theo Hernandez: “Faccio sempre così”

Proteste in casa Milan dopo il gol di Theo Hernandez: per l’esterno scatterà la squalifica

Brutte notizie per il Milan dopo il primo tempo di Verona-Milan: rossoneri avanti con un gol di Theo Hernandez, ma c’è un caso che fa discutere.

Il Milan ha chiuso il primo tempo di Verona in vantaggio, con un gol realizzato nei minuti finali da Theo Hernandez, a segno al termine di una aziona personale ed insistita. Un gol bello e potenzialmente importante, dato che in caso di vittoria al ‘Bentegodi’, i rossoneri si porterebbero a +3 sulla Juventus, occupando in solitaria il secondo posto alle spalle della lanciatissima capolista Inter.

Un gol importante, ma che lascia un po’ di amaro in bocca al Milan e allo stesso Theo Hernandez a causa dell’ammonizione comminatagli dall’arbitro Maurizio Mariani dopo la marcatura arrivata nel finale del primo tempo del ‘Bentegodi’. Un cartellino giallo pesante e che fa discutere.

Verona-Milan, l’esultanza di Theo Hernandez e un giallo pesante

Già, perché dopo aver infilato il pallone alle spalle di Montipò, l’esterno del Milan ha esultato a suo modo, facendo però infuriare alcuni componenti dello staff tecnico del Verona, pensando ad una presunta provocazione da parte del giocatore rossonero.

Il giocatore francese ha poi rivolto il gesto verso la panchina gialloblu, andandosi comunque a chiarire con il tecnico Marco Baroni, spiegando che quel gesto rappresenta la sua tipica esultanza, e non una provocazione nei confronti degli avversari. Tutto chiarito, pace fatta, ma intanto l’arbitro lo ha ammonito e si tratta di un cartellino giallo particolarmente pesante perché Theo Hernandez sarà squalificato per la partita con la Fiorentina, essendo in diffida.