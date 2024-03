DIRETTA Serie A, Verona-Milan | Segui la cronaca LIVE

Dopo il lunch match tra Juventus e Genoa, scende in campo, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, il Milan sul campo del Verona

Dopo la conquista dei quarti di finale dell’Europa League, dove se la vedrà nel derby tutto italiano contro la Roma di Daniele De Rossi, il Milan torna in campo per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A e affronta il rinato Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, sono reduci dall’importantissima vittoria ottenuta sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce dell’ormai ex tecnico Roberto D’Aversa, esonerato dopo la partita e la testata rifilata al centravanti gialloblu Thomas Henry a fine partita. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Stefano Pioli, a parte la larga vittoria in Europa, arrivano a questo appuntamento dopo i tre punti conquistati nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli di Davide Nicola, altra squadra impelagata nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-MILAN

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli

