Atalanta-Fiorentina, recupero ‘impossibile’: il giallo del calendario

Dopo il rinvio di Atalanta-Fiorentina, si riflette sulla data del possibile recupero: il calendario è molto complicato…

Il malore di Joe Barone, dirigente della Fiorentina, poche ore prima del match ha portato al rinvio della sfida tra i viola e l’Atalanta. Gara che dovrà dunque essere posticipata a data da destinarsi. E il recupero pone un problema non da poco, a guardare il calendario.

Impegni molto ingolfati per entrambe le formazioni negli spazi infrasettimanali. Il 3 e il 24 aprile, nerazzurri e viola si affronteranno nelle semifinali di Coppa Italia. In mezzo, l’11 e il 18 aprile, i quarti rispettivamente di Europa League e Conference League. Se almeno una delle due avanzasse alle semifinali della relativa coppa europea, sarebbe impegnata anche il 2 maggio e il 9 maggio. Il 15 maggio, per Atalanta o Fiorentina, sarà poi in programma la finale di Coppa Italia. Poi, verrebbe il momento delle due finali europee: il 22 maggio, a Dublino, quella di Europa League, mentre il 29 maggio, ad Atene, quella di Conference League. Mentre il campionato dovrebbe concludersi il 26 maggio. Nel peggiore degli incastri possibili (entrambe le squadre in finale europea), il recupero sarebbe, di fatto, ‘impossibile’. Un giallo che la Lega Serie A dovrà sciogliere in qualche modo.