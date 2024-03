Malore per Barone prima della partita, Atalanta-Fiorentina rinviata UFFICIALE

Malore prima della partita per Joe Barone, rinviata la sfida tra Atalanta e Fiorentina: arriva anche l’annuncio ufficiale dalla Lega di Serie A

La partita non si giocherà: il club toscano aveva chiesto il rinvio dopo un malore accusato dal tesserato prima del fischio d’inizio.

Non si giocherà la partita tra Atalanta e Fiorentina: il match del Gewiss Stadium in programma alle 18 e valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A è stato rinviato a data da destinarsi dopo il malore accusato dal dirigente viola Joe Barone.

Il direttore generale della Fiorentina si trovava già al Gewiss Stadium di Bergamo quando ha accusato un malore che ha reso necessario l’intervento dei sanitari e il trasferimento all’ospedale San Raffaele di Milano. Ecco perché il club viola ha chiesto il rinvio della partita alla Lega di Serie A.

Atalanta-Fiorentina rinviata: Joe Barone in ospedale

Un grande spavento per il direttore generale della Fiorentina, colpito da un malore mentre la squadra viola era impegnata nella consueta riunione tecnica in albergo a Bergamo quando mancavano poche ore al match con la squadra di Gasperini.

Ecco perché la Lega di Serie A ha “disposto il rinvio a data da destinarsi della gara programmata per oggi, 17 marzo con

inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A”.