Rugani-Juventus, accelerata per il rinnovo: le ultime | CM.IT

Il difensore di Lucca è approdato alla Juve nel 2015. In questa stagione ha totalizzato 14 presenze e segnato 3 gol, di cui decisivi per i tre punti

Rugani verso la permanenza alla Juventus. Stando alle ultime informazioni di Calciomercato.it, ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del difensore. Accelerata importante sul rinnovo del contratto fino al 2026, anche se la trattativa non è ancora da considerarsi chiusa.

Il classe ’94 è approdato a Torino nel 2015. Quasi dieci anni di bianconero, fatta eccezione per la stagione 2020/2021 vissuta in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari.

In questa in corso ha dato il suo contributo soprattutto nel momento di massima solidità ed euforia della squadra di Allegri. 15 le presenze e 3 gol realizzati, di cui due decisivi per i tre punti siglati contro Cagliari e Frosinone.

Nelle ultime quattro partite, il numero 24 ha giocato tre volte da titolare, a conferma della stima che il tecnico nutre nei suoi confronti. Ma Giuntoli e soci vogliono tenerselo stretto a prescindere della conferma o meno del tecnico.