Parte l’assalto di Galliani: dal Milan al Monza per 5 milioni | CM.IT

Adriano Galliani tratta con il Milan: il piano del Ceo del Monza per incassare il via libera per il gioiello di proprietà del ‘Diavolo’

Il Monza di Raffaele Palladino continua a volare in campionato e adesso sogna uno storico piazzamento in Europa.

Dopo il successo esterno contro il Genoa, la compagine brianzola piega anche il pericolante Cagliari nella sfida interna dell’U-Power Stadium blindando il discorso salvezza e salendo a quota 42 punti in classifica. I biancorossi, tanto per citare il giovane tecnico campano, saranno la mina vagante nei prossimi due mesi dietro alle corazzate della Serie A. Sognare l’accesso in Conference League non è più utopia, con il Monza trascinato nell’ultimo periodo dalle zampate di Daniel Maldini. Il figlio d’arte, all’esordio da titolare, si prende ancora una volta la scena realizzando il primo gol all’U-Power Stadium: pennellata su punizione che regala tre punti d’oro ai brianzoli e lancia Palladino.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini protagonista al Monza: il piano di Galliani

Per Maldini si tratta della terza rete con la casacca del Monza dal suo arrivo nella vicina Brianza nel mercato di gennaio.

Dopo la parentesi negativa in prestito all’Empoli, il fantasista classe 2001 è sbarcato con la stessa formula via Milan alla corte di Palladino. Accolto da un volto familiare come quello di Adriano Galliani, Maldini sta esprimendo tutte le sue potenzialità in quel di Monza grazie anche alla stima dell’allenatore campano: “Ha un grande talento e un grande piede, ha calciato una punizione impressionante. È un ragazzo serio e mi piace molto”, le parole di Palladino in conferenza stampa dopo la vittoria odierna. L’impatto di Maldini – seguito in ogni partita casalinga dalla famiglia – non poteva essere dei migliori con la casacca del Monza: tre gol tutti decisivi contro Salernitana, Genoa e appunto Cagliari, oltre all’assist vincente proprio nella sfida col Milan per Bondo. Una rete ogni 45 minuti, praticamente gli basta un tempo a partita per lasciare il segno.

Tanto che Galliani che pensando seriamente a una conferma del 21enne attaccante, cercando l’incastro giusto a fine stagione con il Milan. Come raccolto da Calciomercato.it, il Ceo del Monza proverà a strappare un nuovo prestito dal club rossonero – stavolta con diritto o obbligo di riscatto – altrimenti a rilevare a titolo definitivo il cartellino del figlio d’arte. Da capire la volontà e quale sarà la scelta della dirigenza del ‘Diavolo’ sul futuro di Maldini, valutato intorno ai 5 milioni di euro. Daniel sogna un ritorno al Milan, ma intanto è pronto a recitare un ruolo da protagonista al Monza.