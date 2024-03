Monza mina vagante, Spalletti e il futuro di Palladino: “Lo ha detto Galliani”

Il Monza sogna l’Europa dopo la vittoria contro il Cagliari: le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Il Monza non fallisce contro il Cagliari, mantiene i pronostici della vigilia e porta a casa i tre punti davanti al pubblico amico dell’U-Power Stadium.

La salvezza è ormai blindata, con i brianzoli di Raffaele Palladino che adesso sognano in grande e avvicinano la zona Europa. Il tecnico biancorosso invita i suoi a crederci nell’assalto a una storica qualificazione europea: “Siamo la mina vagante, mi piace definire così la mia squadra per quest’ultima parte di campionato – esordisce Palladino in conferenza stampa – Culliamo un sogno, dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela fino alla fine. Consapevoli, ovviamente, che davanti a noi abbiamo grandi squadre. Già migliorare il risultato della scorsa stagione sarebbe incredibile, sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

Decisiva nel soleggiato pomeriggio brianzolo la pennellata di Daniel Maldini, ancora una volta match winner dopo l’arrivo nel mercato di gennaio al Monza: “È tutta roba sua, ha calciato una punizione incredibile – risponde Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – In allenamento non l’abbiamo provata, semplicemente perché lui è un giocatore con un grande talento e ha anche un grande calcio che gli ha permesso di metterla sotto l’incrocio. Ha fatto un gol impressionante, anche se fino a quel momento non stava facendo benissimo: forse era un po’ emozionato per la prima partita da titolare”.

Palladino dopo Monza-Cagliari: “Al futuro penseremo il 27 maggio”

Palladino si è soffermato anche sulle convocazioni di Luciano Spalletti, con il Ct dell’Italia che non ha inserito nessun giocatore del Monza per le prossime amichevoli contro Perù e Venezuela.

🗣️ #MonzaCagliari – #Palladino in conferenza alle domande di @calciomercatoit: “#Maldini ha fatto un gol incredibile, è tutta roba sua. Ha grande talento. Le convocazioni di #Spalletti? È un grande allenatore, il mio obiettivo è portare più giocatori possibili in Nazionale” pic.twitter.com/IxQv0N3qcT — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 16, 2024

“Se sono rimasto deluso? Spalletti è un grande allenatore, l’obiettivo mio e del mio staff è quello di portare più giocatori possibili in Nazionale – sottolinea il tecnico biancorosso sempre alla domanda di Calciomercato.it – Per i miei calciatori deve essere un sogno, un obiettivo da raggiungere, anche se non bastano 4-5 partite per essere convocati. Ce la stanno mettendo tutta e ci auguriamo che qualcuno possa arrivare presto a giocare con la maglia azzurra”.

Infine, Palladino come suo costume non si sbilancia pizzicato sul suo futuro: “Ci penseremo il 27 maggio come ha detto Galliani. Il mio futuro è adesso e nelle prossime nove partite che saranno fondamentali. In settimana ho letto qualcosa (sull’ingresso di un nuovo socio di maggioranza nel club, ndr), però il focus è sempre stato rivolto sulla partita di oggi”.