Non solo Sarri: UFFICIALE, si è dimesso un altro allenatore

Non solo Sarri: UFFICIALI le dimissioni di un altro allenatore prima del match in programma nel weekend. Il comunicato

Ribaltone concluso in casa Lazio da Sarri a Tudor. Come anticipato su Calciomercato.it, mancano solamente gli ultimi dettagli sullo staff per Igor Tudor in biancoceleste.

L’ex Verona e Marsiglia ha raggiunto un accordo con Lotito sulla base di un contratto per un anno e mezzo, e si è discusso anche di una opzione per un’altra stagione. Tutto confermato dunque: accordo fino al 2025 con stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore è attesa anche l’ufficialità.

Nella settimana di Sarri, però, sono arrivate altre dimissioni in panchina. Si tratta di Giovanni Bucaro: il vice di Zeman, subentrato al boemo dopo i problemi di salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della squadra.

Pescara, Bucaro si dimette: il comunicato del club

Il Pescara è in caduta libera e reduce dalla sconfitta per 5-1 rimediata contro il Rimini. Nelle ultime ore sono arrivate le dimissioni del tecnico, come annunciato ufficialmente dal club.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club abruzzese: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo in BiancAzzurro e augura le migliori fortune professionali”.