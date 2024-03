Niente da fare: salterà il big match Inter-Napoli | CM.IT

Domani sera il match tra Inter e Napoli per la 29° giornata di campionato: assenza importante per la sfida del Meazza

L’Inter si lecca le ferite dopo l’addio alla Champions e cerca di mettersi subito alle spalle l’eliminazione europea per mano dell’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

Domenica sera arriva a San Siro il Napoli, con la squadra di Simone Inzaghi che vuole riprendere la marcia in campionato a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva e avvicinarsi a grandi passi allo scudetto. Una marcia finora da record in Serie A per l’Inter e countdown iniziato verso la seconda stella visto il distacco siderale da Milan e Juventus in classifica. La delusione per l’uscita di scena dalla Champions League è cocente, ma Inzaghi vuole subito una risposta dai suoi e ha caricato la squadra al ritorno ad Appiano Gentile dove Lautaro Martinez e compagni stanno preparando il posticipo di domani contro i campioni d’Italia uscenti allenati da Calzona. Oggi ci sarà la consueta rifinitura della vigilia dove il tecnico piacentino proverà l’undici anti-Napoli, poi il gruppo nerazzurro resterà in ritiro al Suning Centre.

Inter, non solo Arnautovic: ai box anche Carlos Augusto contro il Napoli

Nell’undici titolare potrebbero esserci diverse novità, considerando ovviamente le fatiche di coppa e i 120 minuti (con rigori) dell’amara trasferta di Madrid.

A centrocampo perciò uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan può tirare il fiato: Asllani e soprattutto Frattesi si candidano per una maglia da titolare nell’incrocio di San Siro. In difesa probabile l’inserimento dal primo minuto di Acerbi, mentre a destra Bisseck insidia Pavard. Darmian e Dimarco sulle fasce, considerando anche il forfait a sinistra di Carlos Augusto. Il nazionale brasiliano anche ieri si è allenato individualmente insieme ad Arnautovic e tornerà disponibile direttamente a Pasquetta con l’Empoli dopo la sosta. Restano ai box inoltre i lungodegenti Sensi e Cuadrado. In attacco infine spazio al tandem dei titolarissimi Thuram-Lautaro, con Sanchez prima e unica alternativa in panchina visto appunto l’indisponibilità dell’austriaco ex Bologna.

Arnautovic salterà anche la gara con l’Empoli, con Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per la trasferta di Udine o per la successiva partita contro il Cagliari.