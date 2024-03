Due macchie per l’Inter e Inzaghi: la decisione in vista dell’Atletico | CM.IT

Mercoledì sera la sfida decisiva in casa dell’Atletico Madrid per l’Inter: doppio infortunio in vista della Champions

L’Inter non si ferma e centra la 13a vittoria consecutiva di un 2024 finora immacolato, la decima di seguito in campionato. I nerazzurri si avvicinano a grandi passi verso lo scudetto, espugnando anche il campo del temibile Bologna dell’ex Thiago Motta grazie al sigillo firmato da Bisseck. La truppa di Simone Inzaghi è rientrata in treno nella tarda da serata di ieri a Milano, accolta dall’entusiasmo di un gruppo di tifosi e con le uniche due note stonate rappresentate dagli infortuni di Carlos Augusto e Arnautovic.

Inter, infortuni Arnautovic e Carlos Augusto: domani gli esami

A preoccupare maggiormente è l’attaccante, che dai primi riscontri ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia destra e sicuramente non ci sarà mercoledì in casa dell’Atletico Madrid nel decisivo incrocio di Champions League. L’austriaco rischia di saltare anche la sfida di domenica sera con il Napoli in campionato e rientrare quindi direttamente dopo la sosta per le nazionali. Problema più lieve invece per Carlos Augusto, alle prese con un affaticamento al polpaccio della gamba destra e sostituito precauzionalmente all’intervallo nella sfida del Dall’Ara. Come raccolto da Calciomercato.it, l’ex Monza e Arnautovic come deciso dallo staff medico nerazzurri si sottoporranno lunedì ad esami strumentali per valutare meglio l’entità degli infortuni e i tempi di recupero. Oltre al centravanti anche Carlos Augusto è in dubbio e potrebbe non recuperare in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions di mercoledì sera nella tana dell’Atletico del ‘Cholo’ Simeone.