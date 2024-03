DIRETTA Serie A, Salernitana-Lecce 0-1 | Falcone salva su Tchaouna LIVE

Terza partita del sabato per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A in programma alle 18 tra Salernitana e Lecce

Dopo le gare tra Monza-Cagliari e Udinese-Torino, scendono in campo la Salernitana e il Lecce per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: un vero e proprio spareggio salvezza.

I padroni di casa, guidati in panchina da Fabio Liverani, arrivano a questo appuntamento in una situazione di classifica disperata, ultimi in classifica con soli quattordici punti. Nell’ultimo turno, i granata hanno perso un altro scontro diretto contro il Cagliari di Claudio Ranieri lontano dalle mura amiche. Clima incandescente anche in Salento, dopo l’esonero di Roberto D’Aversa in seguito alla testa rifilata al centravanti del Verona Thomas Henry al termine della sfida dello scorso turno, persa tra le mura amiche contro i gialloblu dell’ex Marco Baroni. Al suo posto è arrivato Luca Gotti, presentato in settimana dopo la risoluzione del contratto che lo legava allo Spezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-LECCE

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Tchaouna. All. Liverani

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Monza* 42, Torino* 41, Lazio 40, Genoa 33, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Lecce e Empoli* 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più