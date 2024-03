DIRETTA Serie A, Frosinone-Lazio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si chiude il lunghissimo sabato della Serie A, dedicato alla ventinovesima giornata di campionato, con l’atteso derby laziale tra il Frosinone e la Lazio

La quarta e ultima gara di questo lungo sabato dedicato alla ventinovesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte il Frosinone e Lazio in un attesissimo derby laziale, anche per motivi extra campo.

I ciociari, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano a questo appuntamento dopo aver rimediato una pesante sconfitta, in termini di importanza e non di risultato, contro una diretta concorrente per la salvezza come il Sassuolo di Davide Ballardini. Quarta battuta d’arresto nelle ultime cinque partite e terzultimo posto in classifica. Acque agitate anche in casa biancoceleste dopo le dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri, e di gran parte dello staff, presentate in settimana, e accettate dal presidente Claudio Lotito, all’indomani della sconfitta casalinga patita contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. A guidare la squadra sarà l’ormai ex vice Giovanni Martusciello, in attesa dell’arrivo di Igor Tudor. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-LAZIO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Monza* 42, Torino* 41, Lazio 40, Genoa 33, Lecce* 28, Udinese* 27, Cagliari* e Verona 26, Empoli* 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana* 14.

*una partita in più