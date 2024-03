Lazio, UFFICIALI le dimissioni di Sarri: scelto il nuovo allenatore

Maurizio Sarri non è più ufficialmente l’allenatore della Lazio dopo le dimissioni dalla panchina biancoceleste rassegnate martedì

Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri lascia la Lazio dopo le dimissioni rassegnate ieri alla guida tecnica del club biancoceleste.

Il club del patron Lotito ha ufficializzato le dimissioni del tecnico ex Napoli ed Empoli, che lascia così dopo quasi tre stagioni la Lazio. La squadra è stata affidata al vice di Sarri, Giovanni Martusciello, in vista della prossima gara di campionato in programma sabato sera sul campo del Frosinone. Sarri aveva rassegnato martedì le dimissioni dalla panchina biancoceleste all’indomani del tonfo dell’Olimpico contro l’Udinese.