Rinnovo Lautaro Martinez-Inter: l’agente esce allo scoperto

Prosegue la trattativa tra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto: le ultime

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Champions League, l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, sfida in programma domenica alle 20.45. Ma c'è anche spazio per parlare di calciomercato e di rinnovi, in particolare.

Nello specifico, quello di Lautaro Martinez, del quale si parla, ormai, da mesi. Ma la firma non arriva, nonostante prima della sfida contro l’Atletico Madrid ci sia stato un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del capitano argentino con l’amministratore delegato Beppe Marotta che ha sempre espresso tutta la sua positività sulla questione. Adesso è il turno di uno dei protagonisti della vicenda, l’agente del 26enne bomber di Bahia Blanca, Alejandro Camano: “È in un momento ottimo, d’oro, nella squadra dell’Inter ed ha due anni di contratto ancora – le sue parole a ‘Calcio Napoli 24 TV’ – Oggi ci sono buoni rapporti con la società, io ho rapporti con l’Inter essendo stato l’agente di Hector Cuper, ex tecnico dei nerazzurri. In verità, i rapporti restano buoni, dialoghiamo e possiamo affrontare il discorso con tranquillità, avendo altri due anni di contratto. Lautaro sa che la cosa più importante ad oggi è l’Inter. Lautaro a Napoli? Per un argentino è sempre affascinante vestire la maglia del Napoli, però la verità è che sta bene all’Inter e ha ancora due anni di contratto“. Ci sarà ancora da lavorare, ma la volontà è chiara: giocare ancora, e per diversi anni, con la maglia dell’Inter.