Blitz a Madrid, l’Inter incontra l’agente di Lautaro: le ultime

L’agente di Lautaro Martinez a Madrid per incontrare la dirigenza dell’Inter nel giorno della decisiva sfida all’Atletico. Gli aggiornamenti sul rinnovo

Come anticipato da Calciomercato.it, l’Inter incontra l’agente di Lautaro Martinez, Camaño, che a Madrid ha il suo quartier generale in Europa. L’appuntamento, in corso in queste ore, ha ovviamente sul tavolo il rinnovo del capitano nerazzurro.

Proprio in questi minuti è in corso un incontro a Madrid, nell’hotel che ospita l’Inter, fra l’agente Alejandro Camaño, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e Dario Baccin. Nuovo aggiornamento con l’entourage di Lautaro sul rinnovo contrattuale, da qualche settimana in stallo dopo le accelerazioni di fine 2023. L’attaccante è in scadenza nel giugno 2026 con l’Inter e la dirigenza ormai da diverso tempo lavora per estendere l’accordo con il suo bomber.

Di recente le parti hanno concordato di procedere con calma nella trattativa per il prolungamento per altri due anni fino al 2028: permane, infatti, la distanza economica, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. L’Inter ha messo sul piatto un ingaggio di poco superiore agli 8 milioni di euro, contro i 10 milioni richiesti inizialmente da Camaño. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.