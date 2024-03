Blitz e incontro durante la Champions: 40 milioni per Lautaro | CM.IT

Non solo la Champions e la sfida contro l’Atletico Madrid: si entra nella fase decisiva per il futuro all’Inter di Lautaro Martinez

L’Inter partirà questo pomeriggio alla volta di Madrid: domani sera l’incrocio decisivo contro l’Atletico dell’ex Simeone che vale l’accesso ai quarti di Champions League.

Si parte dall’1-0 in favore dei nerazzurri dopo il successo firmato Arnautovic a San Siro, con l’austriaco ai box però per infortunio. Sarà regolarmente al suo posto invece Lautaro Martinez, pronto a trascinare l’Inter anche al ‘Civitas Metropolitano’ dopo essere stato a un passo dall’Atletico nel 2018 prima del suo sbarco a Milano. Una sliding doors di mercato più volte raccontata dai diretti protagonisti e che si intreccia con l’immediato futuro del ‘Toro’ campione del mondo con la casacca nerazzurra. La trasferta di Madrid – come raccolto da Calciomercato.it – sarà infatti utile e importante anche per un nuovo aggiornamento con l’entourage di Lautaro sul rinnovo contrattuale, da qualche settimana in stallo dopo le accelerazioni di fine 2023.

Calciomercato Inter, summit con l’agente di Lautaro Martinez per il rinnovo

Lautaro Martinez è in scadenza nel giugno 2026 con l’Inter e la dirigenza di Viale della Liberazione da diverso tempo ormai lavora per estendere l’accordo con il suo cannoniere principe.

Di recente però le parti hanno concordato di procedere con calma nella trattativa per il prolungamento per altri due anni fino al 2028, anche perché permane ancora distanza tra richieste e offerta malgrado la volontà del giocatore e della società di rafforzare il matrimonio oltre all’attuale termine. L’Inter ha messo sul piatto un ingaggio di poco superiore agli 8 milioni di euro, contro invece i 10 milioni richiesti dalla controparte. Lautaro al momento guadagna 6 milioni di euro a stagione e l’obiettivo di Marotta è accontentare il capitano attraverso ricchi bonus personali e di squadra, grazie anche al via libera del presidente Zhang: i maggiori introiti da sponsor e premi Uefa, oltre al tesoretto della partecipazione nel 2025 al Mondiale per Club, permetteranno alla proprietà di alzare leggermente il tetto stipendi della rosa.

Intanto l’Inter vuole blindare al più presto l’attaccante campione del mondo e nella prossime ore, a margine della sfida di Champions contro l’Atletico, incrocerà l’agente Camaño che a Madrid ha il suo quartier generale in Europa. Lautaro Martinez in estate ha respinto le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita e adesso è corteggiato dalle big di Premier League e dal PSG: Marotta e Zhang vogliono evitare brutte sorprese e tenersi stretto ancora a lungo il capitano, leader in campo e fuori e già a quota 26 centri stagionali in tutte le competizioni.