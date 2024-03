Lautaro Martinez, gli inattesi dubbi sul Toro: è ‘allarme’ Inter

Non solo l’errore dal dischetto: per Lautaro Martinez c’è un altro aspetto da tenere in considerazione sulla strada verso il rinnovo

È pronta a ripartire l’Inter dopo la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League. Un ko che pesa non poco sull’umore dei nerazzurri e che ha come protagonista in negativo quello che finora è stato il vero trascinatore della squadra di Inzaghi: Lautaro Martinez.

Quasi mai pericoloso nell’arco di tutti i 120 minuti contro l’Atletico Madrid, il toro ha fallito il calcio di rigore che ha consegnato ai Colchoneros il pass per i quarti di finale. Un tiro alto che ha scatenato le ironie dei tifosi avversari, ma che – un po’ a sorpresa visto il rendimento fin qui avuto dall’argentino – ha fatto sorgere qualche perplessità in merito alle sue richieste d’ingaggio per il rinnovo di contratto.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è pronta ad alzare ad otto milioni lo stipendio di Lautaro Martinez che chiede però 10 milioni di euro. Le parti sono ottimiste sulla buona riuscita della trattativa, anche perché la volontà di entrambe è quella di continuare insieme. C’è però un dato che, unito all’errore del Wanda Metropolitano, insinua qualche dubbio.

Tra rinnovo e flop Champions: la statistica che inchioda Lautaro Martinez

Già perché il numero 10 nerazzurro fornisce prestazioni a due facce, almeno dando uno sguardo ai suoi numeri. In Serie A il suo rendimento è straordinario come dimostrano i 23 gol messi a segno nelle 25 presenze di quest’anno o la media realizzativa di un gol ogni 131 minuti tenuta dal suo arrivo in Italia.

Il problema però è fuori dai confini del nostro paese, è lì che Lautaro sembra avere le polvere bagnate. Quest’anno appena due reti in Champions League, appena tre lo scorso anno nonostante la finale. In totale, nelle partite per la coppa dalle grandi orecchie, Lautaro Martinez ha segnato appena 12 reti in 44 presenze con una media di un gol ogni 258 minuti, più del doppio rispetto al campionato.

Un rendimento che non mette certo in dubbio il talento dell’argentino, ma certo fa riflettere sulla sua capacità di essere decisivo anche quando il livello si alza come accade in Europa. Lì dove Lautaro non fa (ancora) la differenza.