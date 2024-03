Juventus, annuncio UFFICIALE: firma fino al 2026

È arrivata la notizia che riguarda anche la Juventus: non ci sono più dubbi, è arrivato l’annuncio ufficiale. Firma fino al 2026

In attesa che il campo dica se la Juventus è riuscita a mettere alle spalle la crisi, consapevole che comunque il posto Champions è quasi in cassaforte, i bianconeri possono proiettarsi lo sguardo anche al futuro.

Giuntoli avrà il suo bel da fare per costruire una squadra in grado di essere competitiva su più fronti, visto che il prossimo anno ci sarà anche l’impegno europeo, senza dimenticare il Mondiale per Club che si disputerà tra giugno e luglio 2025.

Ecco perché il Football Director bianconero dovrà rendere più lunga la rosa della squadra e garantire all’allenatore – che sia Allegri o un altro – i giusti ricambi per una stagione che si preannuncia lunga e stancante. Nuovi innesti obbligatori, anche se il diktat societario è di fare un mercato sostenibile.

Inevitabile quindi qualche cessione, sfruttando magari anche quei calciatori che sono attualmente in prestito e la cui vendita potrebbe garantire un tesoretto da utilizzare per gli acquisti. Calciatori come Arthur che con la Fiorentina si è rilanciato: i viola difficilmente potranno riscattarlo, considerato il pesante ingaggio, ma il centrocampista brasiliano è tornato a giocare ad alto livello ed ora può diventare un uomo mercato. Proprio su Arthur è arrivata una notizia importante: c’è la firma fino al 2026.

Juventus, Arthur resta con Pastorello: l’annuncio

L’ex Barcellona ha rinnovato il suo legame con Federico Pastorello, agente che ne cura i suoi interessi. Lo stesso procuratore ha ufficializzato il nuovo accordo con scadenza 2026.

Ora toccherà proprio a Pastorello negoziare con la Juventus ed eventuali club interessati per il trasferimento di Arthur nella prossima stagione. Il calciatore è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2025, ma difficilmente rientrerà a Torino dopo il prestito alla Fiorentina. Per lui si aspettano le giuste offerte con la Juve pronta ad accogliere quella più interessante.