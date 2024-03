Quinta di Serie A in Champions: le combinazioni dopo l’eliminazione dell’Inter

Cinque squadre italiane nella prossima Champions League, è ancora possibile? Scopri tutte le combinazioni dopo l’eliminazione dell’Inter

Le gare di ritorno di Champions hanno schiantato in faccia al calcio italiano una dura realtà: c’è ancora tanta strada da fare. L’eliminazione del Napoli e quella, un po’ a sorpresa, dell’Inter, hanno gettato nello sconforto i tifosi del nostro paese, non solo delle squadre coinvolte.

Il passaggio del turno di almeno una delle due squadre sarebbe stato, infatti, fondamentale anche per la corsa al quinto slot in classifica per la prossima versione della Champions. Nel ranking attuale, l’Italia è infatti prima con 16.571 punti, inseguita dalla Germania a 15.928, l’Inghilterra con 15.000 e poi Francia a 14.416 e Spagna 14.187.

Un distacco ancora importante, ma che potrebbe essere recuperato, proprio per via della totale eliminazione di squadre italiane dalla Champions League. Uno zero su tre devastante, che rischia di compromettere l’ottenimento del quinto posto come pass per accedere alla competizione il prossimo anno.

Cinque squadre italiane in Champions: lo studio completo

Per un’analisi dettagliata sulle speranze dei tifosi di Bologna, Roma, Atalanta, Napoli e Fiorentina di poter arrivare in Champions anche passando dal quinto posto, è giusto fare un passo indietro e ricordare quali club sono presenti ancora nelle tre competizioni europee e a quali delle top nazioni appartengono.

Per l’Italia, come detto, in Champions non c’è più nessuno, mentre in Europa League sono ancora presenti Roma, Atalanta e Milan e in Conference la Fiorentina. Tutte le 4 squadre saranno impegnate oggi nel ritorno degli ottavi e solo la Dea non parte con un vantaggio ottenuto nella gara d’andata.

La Germania porta con sé: Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions, Friburgo e Leverkusen in Europa League e nessuna squadra in Conference. L’Inghilterra conta Manchester City e Arsenal in Champions, West Ham, Brighton e Liverpool in Europa League e l’Aston Villa in Conference. La Francia fa affidamento su PSG in Champions, Marsiglia in Europa League e Lille in Conference. Infine la Spagna con Real, Atletico e Barcellona in Champions, Villarreal in Europa e nessuna squadra in Conference League.

Questo porta a: 4 squadre per l’Italia, 4 squadre per la Germania, 6 squadre per l’Inghilterra, 3 squadre per la Francia e 4 squadre per la Spagna. Da questa piccola analisi è quindi facile capire che il pericolo maggiore è portato avanti dai club di Premier, presenti in tutte le competizioni e tra le favorite alla vittoria finale.

I risultati in Europa e Conference League

Ma quali sono stati i risultati delle gare d’andata? Dei club italiani sappiamo bene, dobbiamo augurarci che tutte passino al prossimo turno. In bilico il risultato di Atalanta (soprattutto) e Fiorentina, ma entrambe giocano in casa. Ottimo il 4-0 della Roma sul Brighton che potrebbe così essere eliminato e portare ad un club inglese in meno in corsa.

A proposito di squadre di Premier: il West Ham ha perso con il Friburgo 1-0 all’andata e stasera giocherà il ritorno in casa, il Liverpool è praticamente già passato dopo aver distrutto lo Sparta Praga, mentre l’Aston Villa è reduce dallo 0-0 con l’Ajax. Le italiane dovranno fare il tifo per gli olandesi e sperare nell’impresa in trasferta.

Anche le tedesche sono pericolose, come abbiamo visto. Il sopracitato Friburgo ha vinto, mentre il Leverkusen ha pareggiato col Qarabag ma è stra favorita in casa. Per le francesi abbiamo un Marsiglia che ha strapazzato il Villarreal e un Lille che ha fatto lo stesso con lo Sturm.

Dopo questa sera, dunque, se volessimo seguire i pronostici avremmo: Italia con 4 squadre (Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina), Germania con 3 o 4 squadre (Bayern, Borussia, Leverkusen e il Friburgo in bilico), Inghilterra con 4 o 5 squadre (City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa ed il West Ham a rischio), Francia con 3 club (PSG, Marsiglia e Lille) e Spagna con 3 (Real, Atletico e Barça).

La speranza delle italiane

Guardando il blasone dei club rimasti e i punti di distanza, il paese che spaventa maggiormente è proprio l’Inghilterra, che con City e Liverpool è stra favorita in due competizioni su tre. Le squadre francesi potrebbero fermarsi prima delle rispettive finali, mentre, realisticamente, solo una spagnola potrebbe arrivare fino in fondo alla Champions e i punti dall’Italia sono comunque tanti.

La scheggia impazzita è la Germania seconda, alle costole dell’Italia e con club insidiosi. Difficile che Borussia e Friburgo possano fare un cammino europeo ancora lunghissimo, più facile che ce la facciano Bayern e Leverkusen, ma non partono come le assolute favorite per vincere i rispettivi tornei.

L’Italia, dunque, deve prima augurarsi di conservare i 4 club più a lungo possibile, in secondo luogo che il sorteggio faccia incrociare inglesi e tedesche tra di loro ed infine che le squadre francesi e spagnole vadano avanti il più possibile a discapito delle altre due nazioni. Così facendo potremmo mantenere le prime due posizioni e sperare di ottenere il tanto agognato quinto slot in campionato per la prossima Champions League.