DIRETTA Brighton-Roma, De Rossi: “Gestire è importante, non una cosa negativa” LIVE

Daniele De Rossi in conferenza stampa prima di Brighton-Roma, match che può sancire la qualificazione dei giallorossi ai quarti di Europa League

Alla Roma basta un pareggio o addirittura una sconfitta con non più di tre gol di scarto. Una condizione favorevolissima per scendere in campo, domani sera in casa del Brighton di Roberto De Zerbi battuto 4-0 all’andata.

Daniele De Rossi non vuole però abbassare la guardia, sa che nel calcio tutto è possibile e che gli inglesi subiscono tanto ma sono perfettamente in grado di segnare altrettanto. Per questo la tensione resterà alta, pur senza qualche pedina fondamentale come Smalling e lo stesso Lukaku che non è partito con la squadra. In conferenza stampa, dall’Inghilterra, le parole del tecnico giallorosso in diretta su Calciomercato.it dalle 19.40:

La parola gestione è una parolaccia o una possibilità nell’interpretazione della partita? “La gestione per un calciatore e un allenatore è il pane, gestire i momenti o i risultati, il proprio corpo, tutto. Sbagliamo se diamo un’accezione speculativa e negativa alla parola gestione, non è chiudersi in area. Vuol dire riconoscere le fasi della partita, le condizioni proprie e dell’avversario. Lo abbiamo fatto benissimo all’andata, quando siamo stati più coperti e gli abbiamo fatto male in contropiede. Viene dopo un percorso di crescita tra me e i giocatori o tra i giocatori stessi. Io magari gestisco i cambi, loro il pallone e ogni pallone è una storia a sé”.

