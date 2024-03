Mota tra i messaggi di Galliani, Palladino e il futuro: “Pronto per una big” | VIDEO CM.IT

Dany Mota sta trascinando il Monza nelle ultime partite dopo l’eurogol contro il Genoa: l’attaccante parla del futuro e rivela un siparietto con Galliani

Il Monza non smette di stupire dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione anche quest’anno veleggia tranquillo fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Manca praticamente solo la matematica per il traguardo salvezza e non è vietato sognare anche un piazzamento europeo visto il rendimento fin qui della squadra allenata da Raffaele Palladino. Uno dei protagonisti delle ultime settimane è sicuramente Dany Mota, croce e delizia della compagine brianzola. L’attaccante portoghese in precedenza era stato uno dei mattatori della storica vittoria contro il Milan, mentre sabato scorso ha incantato il ‘Ferraris’ con una sforbiciata da cineteca nel successo esterno del Monza sul campo del Genoa: “È un gol che nasce da lontano, già da piccolino provavo sempre a fare le rovesciate. In carriera già avevo fatto un paio di reti così. Mi è venuta davvero bene stavolta, l’avrò rivista almeno cinquanta volte”, racconta Mota a margine dell’evento ‘Beretta per lo sport’ dedicato ai tifosi biancorossi e dov’era presente anche Djuric.

Il Ceo Galliani non stava nelle pelle dopo la perla di Mota: “Mi ha mandato almeno trenta messaggi, dicendo che in tutta la sua carriera non aveva mai visto un gol così bello. E se lo dice Galliani è sempre qualcosa di speciale, considerando tutto quello che ha fatto nella sua carriera e anche tutti i campioni che ha visto soprattutto al Milan. È sicuramente qualcosa di speciale”. Un gol che il portoghese ha nelle corde e non solo per i consigli di un certo Cristiano Ronaldo: “Mi sono ispirato a me stesso a dir la verità. CR7 è il mio idolo, sicuramente mi sono ispirato anche a lui, però io ce l’ho quel gesto lì”.

Monza, Mota e il consiglio di Palladino: “Mi dice sempre una cosa”

Da sorpresa a realtà, il Monza ormai è una certezza: “Stiamo facendo un gran campionato, anche guardando all’anno scorso – prosegue Mota – Ci piace quando giochiamo le grandi partite e abbiamo più pressione. Io, insieme alla squadra, stiamo cercando di dare continuità in campo a questi risultati”.

In Brianza adesso si sogna una storica qualificazione in Europa: “Già l’anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro e ci siamo andati vicini. Sappiamo quali sono le nostre priorità e gli obiettivi che abbiamo. Credo che potremo pensare all’Europa quando saremo al 100% salvi”. Uno degli obiettivi del 25enne ex Juventus è anche l’Europeo in Germania con la casacca del Portogallo: “Ci lavoro e ci spero, speriamo che venerdì arrivi la convocazione per le prossime partite. Sono tra i preconvocati e speriamo di esserci. So che la concorrenza è tanta, questo comunque mi piace, se non sarò nella lista continuerò a lavorare per esserci in futuro”.

Fondamentale per la crescita di Mota anche il lavoro a Monzello di Palladino: “Il consiglio del mister? Mi dice sempre di essere Dany Mota – risponde sorridendo il portoghese alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Palladino ogni volta mi sprona, mi dice che ho un grande talento e che che nemmeno io so quando sono forte: questa è la frase che mi dice sempre. Io cerco di dare il meglio in ogni allenamento e in ogni gara e penso che guardando le ultime partite il mister sia contento di quello che sto facendo”.

A suon di gol e prestazioni, Mota sta catturando anche l’interesse delle grandi squadre sul mercato: “Penso che sono sempre pronto per una big perché in realtà dobbiamo sempre farci trovare pronti – chiosa infine l’attaccante che la scorsa estate ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 – In questo momento però sono al Monza e penso solo al Monza. Poi si vedrà quello che succederà”.