Fiorentina, l’annuncio sul futuro di Italiano in conferenza

La Fiorentina prepara il ritorno di Conference League contro il Maccabi Haifa, in conferenza stampa Italiano risponde a una domanda sul futuro

Due risultati su tre per passare il turno con il Maccabi Haifa e accedere ai quarti di finale di Conference League, ma c’è da fare attenzione per la Fiorentina. Il 4-3 della gara di andata non lascia tranquilli i viola, che domani dovranno fare maggiore attenzione in fase difensiva.

La sfida è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico Vincenzo Italiano. Tra le domande poste all’allenatore dei toscani, anche una relativa al suo futuro, su cui ha spiegato: “Ho parlato con la società, credo siano al corrente del mio pensiero. Ma per ora siamo concentrati sui nostri obiettivi, metterei la firma per regalare un trofeo al presidente”.

Su Calciomercato.it, abbiamo raccontato come, stando a nostre indiscrezioni, la Fiorentina non sia convintissima di proseguire con Italiano. Il nome del tecnico rimane una delle ipotesi per la panchina del Napoli per la prossima stagione, con l’eventuale conferma di Calzona in azzurro ancora da vagliare.