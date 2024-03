Del Piero ‘tradisce’ la Juventus: ecco cos’ha indossato in diretta tv

Traditi i colori della Juventus, quasi imperdonabile il gesto di Alessandro Del Piero: ecco che cos’è successo in diretta tv

Simbolo della Juventus, capitano di lungo corso e per molti l’ultimo vero numero dieci bianconero, seppure la maglia non sia stata ritirata. Alessandro Del Piero è fortemente legato ai colori bianconeri per via dei suoi record, delle coppe vinte e della lunga carriera disputata tra il Delle Alpi, l’Olimpico di Torino e l’Allianz Stadium.

Una buona fetta di sostenitori bianconeri vorrebbero che Del Piero entrasse nella dirigenza della Juventus, ma quest’opzione non si è mai concretizzata negli anni. Dapprima per i rapporti non idilliaci con la presidenza. Successivamente anche per altre ragioni, poiché Pinturicchio è sempre molto impegnato con le tv nella figura da opinionista.

E proprio in tal senso, con CBS Sports in occasione della gara di Champions tra Atletico Madrid-Inter, Alex ha fatto il suo show da bordocampo, scherzando con Henry e Micah Richards dagli studi televisivi.

Del Piero, gli occhiali ricordano…l’Inter

Avete mai visto Del Piero con i colori nerazzurri? Sarebbe un incubo per il tifoso medio della Juventus. Eppure, per lo show televisivo si fa questo ed altro. Infatti, l’ex numero dieci della Juventus ha scherzato in diretta tv con i suoi colleghi, mostrando dei nuovissimi occhiali speciali per la partita di Champions.

La montatura nerazzurra, che ricorda chiaramente i colori dell’Inter, fatta ad hoc per la partita del club milanese contro l’Atletico Madrid. Oltretutto, Del Piero ha avuto modo anche di salutare a bordocampo una sua vecchia conoscenza: Marcus Thuram. I due chiaramente non hanno mai giocato assieme. Troppa la differenza d’età. Ma Alex è stato compagno di squadra di Lilian Thuram, il padre dell’attaccante dell’Inter.

“Ci siamo salutati, io lo conosco da molto tempo, ho giocato con suo padre alla Juventus. Veniva spesso a casa mia – dice con il sorriso tra le labbra parlando di Thuram – Ecco perché ci siamo salutati”. Alessandro ha poi mostrato ad Henry e gli amici in studio il suo outfit “completamente italiano”, tiene a precisare. Tante risate e qualche frase nostrana da parte di Micah e Thierry, che hanno scherzato con Del Piero inviato a Madrid.