Yildiz, futuro deciso: “Alla Juve altri 10 anni”. E interviene Del Piero

Kenan Yildiz il nuovo gioiellino della Juventus che è pronto a prendersi il futuro in bianconero: le parole dell’agente e la rivelazione su Del Piero

La Juventus si gode Kenan Yildiz. Il percorso pensato e studiato per il turco-tedesco sta danso i suoi frutti, non senza qualche momento particolare in cui i dubbi erano forti. L’Under 19, poi la NextGen e infine la prima squadra con Allegri che lo sta lanciando pian piano. Fino al primo gol tra i professionisti, diventando il più giovane marcatore straniero della storia bianconera. A Frosinone ha segnato un gol bellissimo, poi ha addirittura esultato ‘alla Del Piero’, facendo la linguaccia.

Ormai le sue qualità non sono passate inosservate e hanno svegliato gli interessi di parecchi top club che ora lo vogliono. Alcune settimane fa vi abbiamo parlato dell’alto gradimento da parte del Liverpool, che però non è affatto l’unica. Insieme ai Reds ci sono Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia a cui si sono aggiunti altri importanti della Liga che lo vorrebbero in prestito. La Juve doveva valutare, avrebbe pensato a una cessione solo in caso di offerte da 30-40 milioni di euro e con il giocatore a spingere, visto il poco utilizzo. Ma nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della decisione del club: a gennaio Kenan Yildiz non si muove. Giuntoli e Manna hanno bloccato tutto, ogni discorso. Il percorso del classe 2005 continuerà alla Continassa sicuramente in questa stagione e chissà che non succeda anche nei prossimi anni. Le parole dell’agente dell’ex Bayern Monaco vanno in questa direzione, quella bianconera, anche grazie all’intervento di Del Piero.

Juventus, l’agente di Kenan Yildiz: “Tra 10 anni ancora alla Juve. Si sente con Del Piero”

L’agente di Kenan Yildiz, Hector Peris Ros, ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’ in cui ha fatto alcune rivelazioni interessanti. Intanto racconta il calciatore: “Kenan è una macchina costruita per vincere. Si prepara sin da piccolo, questo è il suo unico obiettivo. Una mentalità, un’umiltà, un lavoratore fuori dal comune. Perché nessuno si è accorto di lui dopo il Bayern Monaco? Sinceramente non lo sappiamo, lo hanno rifiutato tutti. Incomprensibile. È grazie a Tognozzi se oggi lui è alla Juventus”.

Poi Peris Ros, agente anche di Pedri del Barcellona, ha raccontato del percorso che non sempre lo ha visto d’accordo con quello scelto dalla società, tra Under 19 e NextGen. È bastato avere un po’ di pazienza. Poi Frosinone: “Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League: me lo immagino qui fra 10 anni. Se la Juventus vuole un numero 10, Yildiz è il numero 10: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare”. Dichiarazioni impegnative. E poi l’altro retroscena succoso: “Da tempo lui e Del Piero sono in contatto direttamente, si sono persino sentiti dopo il gol di Frosinone. Kenan conosce il valore di Del Piero alla Juventus e ha ascoltato i suoi consigli: immagina e sogna un cammino così”.

E poi il rapporto con Allegri: “Il mister è molto intelligente, il loro rapporto è ottimo. Allegri conosce il valore del ragazzo, che sente una connessione forte con l’allenatore”. L’obiettivo è chiaro: “Potenzialmente ha lo spessore di Pedri. Sono convinto che avrà spazio nella Juventus e sono certo che un giocatore con le sue qualità possa vincere in futuro il Golden Boy. Può lottare, già nel 2024. La Juventus è cosciente di aver un giocatore di livello assoluto”.