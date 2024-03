L’Inter fa impazzire il Milan: Thuram ‘consiglia’ un grande colpo

L’Inter potrebbe entrare in rotta di collisione con il Milan per un suo obiettivo nel calciomercato estivo: Thuram potrebbe essere ancora una volta decisivo

Marcus Thuram è un calciatore decisivo per l’Inter, che siamo abituati vedere andare in gol, correre in profondità e dominare l’azione negli ultimi trenta metri. Le sue abilità calcistiche, però, nel prossimo futuro potrebbero essere completate da un aiutino sul calciomercato per la sua società.

Il figlio d’arte si è identificato molto bene nella causa nerazzurra degli ultimi mesi. Da quando ha vestito la maglia nerazzurra è diventato un idolo dei tifosi, è migliorato molto rispetto ai tempi in Germania e sembra perfetto come spalla offensiva di Lautaro Martinez. E, perché no, è stato anche bravo a fare gruppo con i compagni. Insomma, il suo parere all’Inter inizia a contare, come per tutti i calciatori forti, anche nella costruzione della squadra che verrà.

Il problema è che, dopo il rifiuto della scorsa estate, anche dopo un anno potrebbe fare un nuovo sgambetto al Milan. Sì, perché l’Inter potrebbe pensare presto all’assalto a Maxence Lacroix, giovane centrale di difesa in forza al Wolfsburg e potrebbe esserci anche il suo zampino.

Lacroix accende la sfida tra Inter e Milan: i nerazzurri ci pensano

Come si intuisce dal nome, si tratta di un calciatore francese, che ha tra le sue principali caratteristiche la forza fisica, ma è anche veloce e bravo nell’impostazione della manovra. Dopo gli inizi al Sochaux, di cui era anche capitano, è diventato un pilastro del club tedesco, un leader tecnico ed emotivo.

Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e il Milan ha messo gli occhi su di lui da mesi, bramando il suo arrivo. L’Inter, però, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai cugini. Come vi abbiamo raccontato, la Beneamata ha deciso di destinare gran parte del budget per il prossimo calciomercato a un difensore giovane e di alto livello, con Buongiorno e Scalvini primi della lista.

Se non dovessero esserci i fondi per l’offerta, però, si potrebbe ripiegare su un profilo come Lacroix, nel cuore della difesa a tre e anche come braccetto di destra. Certo, Thuram – insieme a Pavard – sarebbe grato di avere un nuovo connazionale in squadra e potrebbe metterci una buona parola. Esattamente come era successo al Wolfsburg quando il suo arrivo il ragazzo era stato parecchio aiutato dai suoi compagni di club francesi.