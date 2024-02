L’Inter fa piazza pulita delle rivali: colpo grosso da 40 milioni

L’Inter programma il calciomercato e anche un colpo piuttosto importante che potrebbe essere messo a segno in estate: le rivali possono restare a bocca asciutta

Il grande obiettivo dell’Inter è lo scudetto, che proverà in tutte le maniere a battere anche la Roma, dopo il successo contro la Juventus e, quindi, a restare in vetta alla classifica con un buon margine rispetto alle dirette rivali.

Attenzione, però, anche agli incroci sul calciomercato, ai possibili duelli che potrebbero esserci sia con le big italiane, sia all’estero per gli obiettivi dei nerazzurri. Intanto, Marotta e Ausilio hanno le idee ben chiare sulle operazioni necessarie per la prossima stagione. L’intenzione è trattenere i big a centrocampo – Nicolò Barella è anche vicino al rinnovo di contratto – e con l’innesto di Piotr Zielinski, il club si sente a posto nel cuore del gioco.

In attacco è in arrivo Medhi Taremi a parametro zero e si cercheranno altre occasioni, considerando anche il possibile rientro di Valentin Carboni. In difesa, invece, i nerazzurri sono pronti a programmare un investimento importante, soprattutto se riuscissero a ricavare dalle cessioni i soldi necessari – il primo indiziato è Denzel Dumfries. E ci sono già diversi nomi che piacciono molto in dirigenza e su cui Marotta spenderebbe volentieri il suo tesoretto.

L’Inter sfida le rivali per il nuovo difensore: colpaccio da 40 milioni

La lista di calciatori valutati dall’Inter è piuttosto lunga, ma ci sono in testa profili che giocano in Italia, possibilmente in una difesa tre, e si inserirebbero al meglio nel gioco di Simone Inzaghi.

Per questo, Alessandro Buongiorno e Giorgio Scalvini hanno il massimo gradimento: sono giovani, italiani, hanno grande struttura fisica e rappresenterebbero il futuro, anche il post Acerbi. Per entrambi, però, serve investire circa 40 milioni di euro – a testa, ovviamente – perché Torino e Atalanta dicano sì. Sul centrale dei granata è forte anche il pressing di Milan e Juventus, per cui il duello potrebbe presto accendersi.

Attenzione, però, anche a qualche pista estera e in particolare all’Atletico Madrid, prossima rivale dell’Inter in Champions League. Si tratta di Mario Hermoso, in scadenza di contratto a fine stagione, ma fedelissimo di Simeone, di cui vi abbiamo già parlato negli scorsi giorni. Occhio anche a José Gimenez, che potrebbe aver finito il suo percorso in Spagna e potrebbe arrivare in Italia. Insomma, le valutazioni sono in corso, ma la notizia è che l’investimento più importante sarà in difesa, a meno di grosse sorprese.