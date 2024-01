Dall’Atletico all’Inter: lo cacciano via dopo il nuovo infortunio

Nuova opportunità di mercato per la formazione nerazzurra, in attesa del doppio confronto contro gli spagnoli in Champions League

Con il successo ottenuto nella complicata trasferta di Firenze, l’Inter si è ripresa il primo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. I nerazzurri dovranno inoltre recuperare la gara contro l’Atalanta, rinviata per l’impegno di settimana scorsa in Supercoppa Italiana. Domenica sera, invece, l’attesissimo big match a San Siro contro i rivali bianconeri.

Squadra di Simone Inzaghi che rimane in corsa non solo per la conquista del campionato, ma anche per le fasi bollenti della Champions League. La formazione nerazzurra se la dovrà vedere agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, nel doppio appuntamento che si chiuderà con il ritorno in Spagna. Una sfida sulla carta difficilissima, contro una squadra che in questa stagione ha mostrato a sprazzi di potersela giocare con chiunque trascinati da forse dal miglior Griezmann di sempre.

Sempre dall’Atletico Madrid, però, potrebbe presentarsi per l’Inter una grande opportunità di mercato. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, i ‘colchoneros’ starebbero pensando di lasciare andare José Maria Gimenez. Una decisione dettata dall’ennesimo infortunio rimediato dal centrale uruguaiano nel match giocato contro il Valencia. Una lesione di primo grado ai flessori che lo terrà fuori per circa due o tre settimane, in una fase evidentemente cruciale della stagione per il Cholo Simeone.

Calciomercato Inter, occhi su José Gimenez

Qualora l’Atletico Madrid decidesse di procedere con la cessione di Gimenez, ecco che l’Inter potrebbe rientrare nella corsa al difensore.

Oltre ad Arsenal e Manchester United, anche il club nerazzurro è stato accostato al forte difensore uruguaiano. Decisiva sarà la volontà del tecnico Diego Pablo Simeone, legato da un grande rapporto ad uno dei centrali più importanti degli ultimi anni di storia colchonera. In questa stagione, però, si tratta già del terzo stop rimediato da Gimenez: una situazione non semplice da gestire che starebbe facendo perdere la pazienza del club capitolino, soprattutto perché parliamo di un leader assoluto sia dentro il rettangolo di gioco che fuori.