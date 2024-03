Un altro sacrificio per Koopmeiners: la Juve lo cede

La Juventus ha avuto modo di ammirare tutto il valore di Teun Koopmeiners da vicino nella sfida dello Stadium dell’ultimo weekend. L’olandese è un obiettivo: i possibili sacrifici

Nell’ultimo fine settimana di Serie A è arrivata l’ennesima grande prova di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta da tempo stimato e seguito con attenzione dalla Juventus. E proprio i bianconeri nel pirotecnico 2-2 dello Stadium hanno avuto modo di tastare sulla loro pelle il grande valore dell’ex AZ.

Il numero 7 dell’Atalanta ha messo a segno una splendida doppietta, dando un saggio delle sue grandi qualità: un mix di tecnica, tattica e fisicità che fanno del classe 1998 un centrocampista completo sotto ogni punto di vista. Non serviva di certo la grande serata di Torino per dimostrare ulteriormente alla Juventus il suo valore con Giuntoli suo grande estimatore da tempo.

Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ lo stesso dirigente bianconero avrebbe avuto con il calciatore un faccia a faccia dopo l’ultima partita con la trattativa che inizia ad entrare nel vivo. Vanno comunque considerate le alte richieste economiche dell’Atalanta che pretende circa 60 milioni di euro per il cartellino di Koopmeiners. La Juventus ha comunque un paio di assi nella manica per monetizzare.

Calciomercato Juventus, doppio sacrificio per Koopmeiners: spunta anche McKennie

Koopmeiners potrebbe essere il rinforzo giusto per innalzare la cifra tecnica del centrocampo della Juventus, che dovrà accumulare i soldi necessari per sferrare un attacco decisivo.

A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i sacrificabili per fare cassa per l’olandese ci sono Matias Soulè, ora in prestito al Frosinone, ed Iling Jr, ma qualche introito potrebbe arrivare anche da una eventuale cessione di Weston McKennie che sta disputando una grande stagione ed ha il rinnovo in salita. Ad un anno dalla fine del contratto lo statunitense potrebbe guardare alla Premier, con i bianconeri che potrebbero raccogliere 15/20 milioni dopo la sua grande annata da 9 assist.

Occhio però alla concorrenza del Liverpool che non avrebbe problemi economici ne di cartellino e ne di ingaggio, fermo restando che a parità di offerte l’olandese preferirebbe restare in Italia. Intanto Koopmeiners punta a chiudere prima al meglio l’annata con l’Atalanta che al momento vanta ben 12 gol e 4 assist.