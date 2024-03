Testata D’Aversa a Henry: stangata UFFICIALE del Giudice sportivo

Squalificati dieci calciatori di Serie A, tra questi lo stesso attaccante del Verona. Ecco tutti i dettagli

Il Giudice sportivo ha comunicato le sue decisioni in merito alla 28esima giornata di Serie A. C’era grande attesa per conoscere la portata della sanzione a Roberto D’Aversa, ormai ex tecnico del Lecce, il quale, al termine della gara col Verona persa 1-0 in casa, ha rifilato una testata a Henry.

Il Giudice sportivo ha inflitto 4 giornate di squalifica all’allenatore nato a Stoccarda, che ovviamente sconterà all’inizio del suo prossimo incarico. La motivazione: “Per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente“.

Squalificati, ma per un turno, anche dieci calciatori: oltre allo stesso Henry (Verona), Guendouzi (Lazio), Fazzini (Empoli), Kastanos (Salernitana), Bonaventura (Fiorentina), Perez (Udinese), Sabelli (Genoa), Banda (Lecce), Doig e Thorstvedt (Sassuolo).