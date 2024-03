Non solo Sarri: UFFICIALE, salta un’altra panchina

E’ arrivato un nuovo esonero. La scelta ufficiale del club italiano proprio in serata: ecco la nota che non lascia più dubbi, dopo il ko di ieri

Ancora un cambio di panchina in Italia. In attesa di sviluppi sul futuro della Lazio, arriva la decisione ufficiale del club bianconero.

In serata l’Ascoli Calcio ha, infatti, comunicato di aver esonerato Fabrizio Castori. Come si legge nella nota della squadra di Serie B, insieme al mister vanno via anche il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido e il match analyst Marco Castori.

Ascoli, UFFICIALE l’addio di Castori: fatale il ko di Genova

E’ un momento complicato per il calcio italiano. Ieri è arrivato il cambio in panchina a Cosenza, oggi il caos Sarri e appunto la separazione tra l’Ascoli e Castori dopo il ko di ieri a Genova:

A Marassi, nel posticipo del campionato cadetto, i bianconeri erano passati in vantaggio con Duris, prima di farsi rimontare dalla Sampdoria, con le reti di Kasami e De Luca. Dopo 29 giornate, l’Ascoli si trova così al diciottesimo posto in classifica con 28 punti.

La panchina del club marchigiano è stata ufficialmente affidata a Massimo Carrera. Domani atteso in città per la presentazione alla stampa