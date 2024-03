Doppia beffa per il Napoli: la Juve vola al Mondiale per Club

Il Napoli perde col Barcellona e viene eliminato dalla Champions League: la Juventus può esultare

C’è un doppio motivo per il Napoli di recriminare dopo la sconfitta sul campo del Barcellona, valsa l’eliminazione dalla Champions League e non solo.

Doppia tegola per il Napoli: la squadra azzurra, sconfitta allo Estadio Olimpico dal Barcellona, è stata eliminata dalla Champions League, ma non solo. La mancata qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, infatti, impedirà agli azzurri anche di partecipare alla prossima edizione del Mondiale per Club, con una formula tutta nuova.



Una notizia particolarmente attesa dalla Juventus che potrà prendere parte alla nuova competizione organizzata dalla Fifa proprio in luogo dei campioni d’Italia. Gli azzurri, infatti, avevano bisogno di qualificarsi ai quarti di finale per partecipare alla competizione, con patron Aurelio De Laurentiis che aveva messo a disposizione anche un premio da 10 milioni di euro.

Il 3-1 maturato in terra catalana ha permesso al Barcellona di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, negando agli azzurri la possibilità di potersi ancora qualificare ai danni della Juventus al nuovo Mondiale per Club della Fifa.

Una qualificazione, quella dei bianconeri, resa possibile grazie al ranking Uefa che prevede otto presenze oltre alle quattro destinate alle vincitrici delle ultime 4 Champions, solamente in base risultati ottenuti in Champions League. In questo modo i campioni d’Italia non parteciperanno al ‘Mondiale per club‘ della Fifa, in programma negli Stati Uniti d’America nel 2025, con la partecipazione di trentadue compagini.

E dopo il triplice fischio della partita tra Barcellona e Napoli, è arrivato anche il messaggio ufficiale de parte della Fifa, congratulatasi con la Juventus per la qualificazione al Mondiale per Club 2025, spiegando che “in virtù dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus si assicura un posto e diventa la decima società europea a qualificarsi al torneo”.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!

As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh

— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024