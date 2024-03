La Juve tifa Barcellona contro il Napoli: cosa serve per il Mondiale per Club

E’ tempo di Champions League e a Torino scappa nuovamente quel sorriso amaro, per non essere stati invitati al già grande ballo che c’è, tra le formazioni europee. Le questioni della squalifica sono note e la Juventus sta a guardare dal divano

Oltre il legittimo interesse per vedere cosa verrà proposto nel massimo palcoscenico internazionale, alla Continassa si guarda con occhio vigile a quello che succederà a Barcellona, tra il Napoli e i blaugrana. Con vista sul ‘Mondiale per Club’.

E’ ancora una volta, e nuovamente, settimana di Uefa Champions League. Per la Juventus ennesima occasione da vivere da spettatrice. Domani l’Inter contro l’Atletico Madrid, per proseguire nel percorso e provare a fare meglio dell’anno passato. Il mondo bianconero però è concentrato sulla sfida di questa sera, tra Barcellona e Napoli. Si riparte dall’1-1 dello stadio ‘Maradona’.

I campioni d’Italia in carica sfidano i campioni di Spagna in carica, per una sfida tra due formazioni che quest’anno non hanno rispettato le attese. La sfida dello stadio ‘Olimpico’ di Montjuic vale molto, non solo per la massima competizione europea per club in corso, ma anche per l’accesso al ‘Mondiale per club‘ della Fifa, che si terrà negli Stati Uniti d’America nel 2025. La Juventus e i suoi tifosi guardano con interesse alla Catalogna, perché il risultato di stasera può esser già determinante. Il nuovo format, che si ripropone in maniera quadriennale, prevede la partecipazione di 32 club, provenienti da tutte le confederazioni del mondo.

Juventus, per il Mondiale per Club il Napoli deve uscire dalla Champions: il ranking e gli scenari

La Juventus per partecipare al ‘Mondiale per Club’ della FIFA in programma nel 2025, deve sperare che il Napoli non passi il turno; in caso contrario, ciò potrebbe non bastare ai partenopei. Tutti gli incastri e le posizioni del ranking di seguito.

Due posti per l’Italia, uno già assegnato. All’Inter, ovviamente, per via di un ranking favorevole. L’altro, o al Napoli o alla Juventus. Un’occasione ghiotta per bianconeri e azzurri, per il prestito della competizione ma anche per i circa 50 milioni di euro che entrerebbero nelle casse, per un mese di calcio (estate 2025, USA). Non ci sono ancora le cifre ufficiali, ma insomma questo è l’ordine di grandezza. Una cifra tutt’altro che irrisoria, sopratutto per le formazioni della nostra Serie A.

La corsa è ‘a due’: la Juventus guida a 47 punti, il Napoli segue a 42. La differenza sostanziale è che ‘il ciuccio’ può raggiungere ‘la zebra’, che sta ferma lì davanti. Ecco perché mezza Italia (quella bianconera) guarderà con interesse la sfida di questa sera. La Juve parteciperà a USA 2025, se il Napoli non si dovesse qualificare.

Va innanzitutto detto che nel caso di “arrivo alla pari”, sarebbe la formazione scudettata a spuntarla in virtù dei piazzamenti migliori più recenti. La formazione – ad oggi – di Francesco Calzona deve quindi raggiungere quota 47, ossia colmare il gap di cinque punti. Ogni vittoria vale due punti e il passaggio del turno ne vale uno. Il Napoli deve perciò eliminare dagli ottavi il Barça con una vittoria (che porterebbe tre punti: 2+1, vittoria e passaggio del turno), per poi ai quarti di finale vincere almeno una sfida, o pareggiarle entrambe. Qualora non si verificassero queste condizioni, la prima già stasera, sarebbe dunque la Juventus a iscriversi per la rassegna oltreoceano nel giugno del 2025.