Ore contate in panchina: match decisivo per evitare l’esonero

Partita decisiva per la panchina: situazione di classifica deficitaria, rischia l’esonero in caso di sconfitta

Il match tra Lazio e Udinese chiuderà questa sera il programma della 28° giornata del campionato di Serie A nel posticipo dell’Olimpico.

Gara da non fallire per la Lazio di Maurizio Sarri per non perdere definitivamente il treno Champions, ancora più delicata per i friulani se si guarda la classifica e una situazione sempre più bollente con l’undici di Cioffi appaiato al Sassuolo al terzultimo posto. L’Udinese arriva alla sfida dopo due deludenti pareggi contro Cagliari e soprattutto Salernitana, dove non è andata oltre l’1-1 casalingo al cospetto del fanalino di coda del campionato. La famiglia Pozzo si aspetta una reazione della squadra e ha confermato al momento la fiducia nell’attuale allenatore.

Panchina Udinese, Cioffi a rischio esonero in caso di KO con la Lazio

Fiducia però che non sarà infinita, con Cioffi chiamato a dare un segnale questa sera nel posticipo di campionato contro la Lazio.

Una sola vittoria nel 2024 per i friulani all’Allianz Stadium contro la Juventus, con Cioffi che ha collezionato 18 punti in altrettante partite dopo la sostituzione lo scorso ottobre dell’esonerato Sottil. Soltanto tre vittorie sulla panchina dei bianconeri e una partita quella contro la Lazio che potrebbe fungere da spartiacque per il resto della stagione. Arrivano conferme sull’indiscrezione di Calciomercato.it: la sfida di questa sarà decisiva per il futuro di Cioffi, in caso di prestazione negativa e sconfitta l’Udinese probabilmente volterà pagina alla guida tecnica della squadra. In lizza in caso di ribaltone c’è Semplici, che però è uno dei primissimi nomi per la panchina del Lecce per rimpiazzare D’Aversa che va verso l’esonero.