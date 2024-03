Adesso rischia l’esonero: c’è l’ex Tudor per la panchina bianconera

Vacilla la panchina dopo l’ultimo risultato negativo: riflessioni in corso della dirigenza, adesso rischia veramente l’esonero

L’Udinese non va oltre il pareggio casalingo contro il fanalino di coda Salernitana e adesso rischia grosso in zona retrocessione.

La cura Cioffi dopo l’esonero di Sottil non ha portato i risultati sperati: troppi pareggi (ben 15) e soltanto tre vittorie per i friulani in campionato, che continuano a navigare nelle zone caldissime della classifica. La posizione di Cioffi vacilla e il patron Pozzo insieme alla dirigenza dopo la sfida contro la Salernitana hanno fatto delle riflessioni sulla posizione del tecnico. L’Udinese si aspettava tutt’altro ritmo dopo il cambio in panchina, svolta che invece non c’è stata. I bianconeri sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere e, prima della Salernitana, non avevano sfruttato il fattore casalingo contro un’altra diretta concorrente come il Cagliari.

Panchina Udinese, Cioffi a rischio: decisive le gare con Lazio e Torino

Le rivali hanno iniziato a correre e all’Udinese serve una scossa per evitare il baratro della retrocessione in Serie B in queste ultime undici giornate che mancano al termine del campionato.

Cioffi resta al momento in panchina, ma la sua posizione è comunque sempre più traballante come sottolinea ‘Tuttosport’. La proprietà e la dirigenza si aspettano dei segnali già nelle prossime due gare con Lazio e Torino, altrimenti la sosta della nazionali servirà per un nuovo ribaltone in panchina. Il sogno in caso di esonero di Cioffi sarebbe l’ex Tudor, che però ambisce a una panchina in Champions League per la prossima stagione. Un altro ex è Gotti, che al pari di Semplici però non convince la dirigenza friulana. Così, se Cioffi dovesse saltare nelle prossime settimane, il patron Pozzo potrebbe richiamare in panchina Sotti che ha un contratto fino al 30 giugno con l’Udinese. L’ex difensore era stato esonerato a fine ottobre dopo il match contro il Lecce.