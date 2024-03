Atletico-Inter, confermati due forfait per Inzaghi: ecco il verdetto su Thuram

Atletico Madrid-Inter, confermati due forfait per Inzaghi: ecco il verdetto su Thuram in vista del match di ritorno del Metropolitano

È la settimana di Atletico Madrid-Inter. L’attesa del mondo nerazzurro è tutta per la decisiva sfida di ritorno degli ottavi di Champions League sul campo dei ‘Colchoneros’ di Simeone.

Si riparte dall’1-0 dell’andata e dal gol decisivo di Marko Arnautovic, che non sarà della partita. L’attaccante austriaco, come raccontato su Calciomercato.it, ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia destra e sicuramente non ci sarà mercoledì.

Dopo la trasferta di Bologna, oggi sono previsti esami strumentali per lui e Carlos Augusto. Anche l’ex Monza va verso il forfait: il laterale è alle prese con un affaticamento al polpaccio della gamba destra e, salvo sorprese, non recupererà per il match del ‘Metropolitano’. Nessun allarme, invece, sulle condizioni di Marcus Thuram.

Atletico Madrid-Inter: Carlos Augusto e Arnautovic verso il forfait, nessun problema per Thuram

L’attaccante francese, rientrato a Bologna, ha rimediato una semplice botta in uno scontro di gioco: il cambio di Inzaghi era già programmato, non c’è alcun allarme sulle condizioni di Thuram.

Oggi il centravanti sarà regolarmente in gruppo e sicuramente in campo dal primo minuto mercoledì, al fianco di Lautaro Martinez. Dopo il turno di riposo concesso al capitano nerazzurro, a Madrid si ricomporrà la coppia d’attacco titolare di Simone Inzaghi che sta facendo le fortune dell’Inter. Saranno out, invece, Carlos Augusto e Arnautovic.