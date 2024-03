Arriva la sentenza sul rigore per l’Inter: “Ha sbagliato”

Fa ancor discutere l’episodio in Inter-Genoa che ha visto protagonisti Barella e Frendrup: sotto la lente d’ingrandimento l’arbitro Ayroldi

Ha fatto inevitabilmente discutere l’arbitraggio di Ayroldi nel posticipo nello scorso turno di campionato tra Inter e Genoa.

A San Siro sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto il contatto tra Frendrup e Barella, con l’arbitro di Molfetta che ha deciso di concedere il rigore e confermando la decisione anche dopo il consulto al VAR. L’episodio è stato analizzato da ‘Open VAR’ negli studi di DAZN e dove viene rivelato l’audio e il dialogo intercorso tra Ayroldi e la sala VAR di Lissone. “Lui ha fischiato il rigore?”, si chiedono dalla dalla sala VAR. Ayroldi risponde e conferma: “Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così“. Così il VAR Paterna invita l’arbitro a valutare l’episodio con l’On Field Review e Ayroldi conferma la decisione di campo: “Per me questo è rigore anche se tocca il pallone. Fammi vedere un’altra immagine perché per me questo è rigore”. Ayrolde è convinto e aggiunge: “Sì, io lo valuto ma per me è così. Per me è rigore, non può entrare così”.

L’errore di Ayroldi in Inter-Genoa: “Lo farà crescere”

Ayroldi successivamente è stato sospeso per l’episodio in questione e l’arbitraggio complessivo insufficiente del match di San Siro tra Inter e Genoa.

Su Ayroldi è intervenuto Dino Tommasi, vice commissario della CAN: “Ha sbagliato? Direi di sì. La sensazione del campo ci può stare, vede un intervento irruente, uno sfioramento del pallone e concede il rigore. Bravo il VAR a richiamarlo. Ayroldi non riesce a staccarsi della sensazione del campo e a percepire l’On Field Review. Avrebbe dovuto visionare con più apertura le immagini proposte. Ci sta che l’arbitro abbia personalità, con l’esperienza migliorerà in futuro. Un errore che gli servirà per la propria crescita, tutti ne abbiamo commessi. Si impara più dagli errori che da una prova positiva“. Per completare la disanima sull’episodio con Frendrup, le scuse di Barella per aver accentuato la caduta arrivate dopo Bologna-Inter.