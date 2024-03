Barella sorprende tutti dopo Bologna-Inter: “Chiedo scusa”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Nicolò Barella si è fatto portavoce di un messaggio tutt’altro che banale. Ecco quanto riferito dal centrocampista dell’Inter

Inter schiacciasassi. La vittoria maturata al Dall’Ara contro il Bologna ha permesso ai nerazzurri di allungare la striscia inarrestabile di vittorie utili consecutivi e di mettere un altro mattone importante per la vittoria dello Scudetto. A prendersi la scena nel post partita, però, è stato Nicolò Barella.

Il centrocampista dell’Inter, autore di un’altra prestazione importante contro i felsinei, si è ritagliato un piccolo spazio ai microfoni di DAZN per chiedere scusa. Il motivo? Al centro di molte polemiche per l’episodio che lo ha visto protagonista contro il Genoa nell’occasione che ha poi portato al rigore per l’Inter, Barella ha voluto spegnere le polemiche. Ecco quanto riferito ai microfoni di DAZN:

“Nella partita con il Genoa c’è stato un episodio per il quale tutti mi hanno additato come simulatore. Il mio intento non era fare una simulazione, probabilmente ho sbagliato nella reazione. Mi sento di chiedere scusa per quel momento, magari in campo hai voglia di vincere e fai cose che non vorresti fare. Vorrei chiedere scusa per questo”.

Barella si era prima focalizzato sulla sfida contro l’Atletico Madrid, prossimo impegno per la compagine di Inzaghi: “Normale che l’Atletico voglia vincere e mettere tutto contro di noi. Sarà una bella partita, vogliamo giocarci la Champions come l’anno scorso. Quanto manca allo Scudetto? Vediamo quanto manca, vediamo cosa fanno le altre. Per le altre inseguire è difficile e speriamo che continui”.