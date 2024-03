Pioli elogia Okafor e pensa allo Slavia: “È fondamentale”

Pioli ha parlato al termine di Milan-Empoli, partita vinta uno a zero grazie al decimo gol stagionale di Pulisic

Il Milan, dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Europa League, era chiamato a dare continuità e conquistare i tre punti in campionato. A San Siro si presentava l’Empoli con la voglia di fare un risultato positivo in chiave salvezza visto i successi di Sassuolo, Cagliari e Verona. Il match è stato deciso da un gol di Pulisic nel corso del primo tempo.

Tre punti fondamentali per il Milan che sorpassa, momentaneamente, la Juventus al secondo posto in attesa del match tra Juventus ed Atalanta. Al termine del match è intervenuto Stefano Pioli che ha commentato il successo della sua squadra.

“Tutte le squadre nel ritorno di Europa avranno un passaggio fondamentale. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove abbiamo creato molto, nella ripresa abbiamo controllato bene la partita. Vittoria importante”

“Certo, se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto di meno ma è anche vero che abbiamo lavorato molto come squadra, sofferto, stretto i denti anche con i giocatori scesi in campo due giorni fa. Questa è una settimana importante tra il campionato e lo scontro con lo Slavia fondamentale per la nostra stagione”

“Pulisic non ha mai giocato così tanto come negli ultimi sette otto anni, lo stiamo gestendo bene, è un grandissimo giocatore ed è troppo intelligente. E’ vero della solidità ma in Europa è un calcio diverso solo Friburgo-West Ham è finita uno a zero. Si segnano più gol perché ci sono più spazi, la mentalità migliore credo che è quella di voler fare un gol più di loro che proveranno a fare la partita della vita ma possiamo farla anche noi”

“Sulla qualità e sull’intensità è un giocatore di altissimo livello (Pulisic, ndr). Okafor è stato molto bravo, avevamo preparato la partita con lui più alto per lasciare spazio a Theo ma poi con Theo ben marcato abbiamo cambiato strategia. Ha lavorato molto per la squadra”

“Noi a causa degli infortuni abbiamo vissuto un periodo difficile dove abbiamo giocato spesso ma il gruppo è stato bravo a tenere una linea e ad essere compatti, abbiamo cambiato molto durante l’anno con il centrocampo tutto nuovo. Una serie di situazioni ci hanno portato ad avere rendimento più continuo ed essere competitivi in campionato ed in Europa League”

“Non lo so, ditemi voi (domanda sul futuro). Io continuo a dire che il club mi fa lavorare nel miglior modo possibile e che si parla troppo di futuro. Alleno un gruppo forte e di qualità. Siamo concentrati sul presente, su questa settimana e su come finirà questa stagione”

“Io quello che sto vivendo qui al Milan è eccezionale. Sto dando tutto da quando sono entrato a Milanello e ho ricevuto tantissimo. Sono felice e motivato per fa sì che questa cosa possa durare il più a lungo possibile”