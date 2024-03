HIGHLIGHTS | Milan-Empoli, Pioli ok col minimo sforzo: basta un gol di Pulisic

Il Milan batte 1-0 l’Empoli con una rete di Pulisic e si porta momentaneamente al secondo posto: rossoneri ok al piccolo trotto

Con l’Europa League nella mente (Leao in panchina tutta la partita, Giroud entra solo negli ultimi venti minuti), il Milan non offre una prestazione scintillante con l’Empoli, ma porta a casa i tre punti con un 1-0 che, in attesa del match tra Juventus e Atalanta, porta i rossoneri in seconda posizione. Decide Pulisic alla fine del primo tempo. I toscani ci provano ma non sono quasi mai incisivi e restano con un solo punto di margine sulla terzultima posizione.

Buon inizio del Milan, con Okafor e Pulisic particolarmente volitivi, su di loro, in pochi secondi, i primi interventi del match di un attento Caprile. Le fiammate iniziali però durano poco, l’Empoli si difende con ordine, riesce a contenere bene gli assalti rossoneri e in ripartenza ha delle occasioni potenziali che non riesce a sfruttare. Il Milan trova il vantaggio a fine primo tempo con un lampo improvviso: Okafor scappa in verticale e serve Pulisic, aiutato da una maldestra deviazione di Luperto. Rete inizialmente annullata per offside, ma al Var arriva la convalida. Nella ripresa, il ritmo scende ancora di più, il Milan controlla agevolmente e nel finale ha qualche buona occasione per il raddoppio (Caprile bravo su Loftus-Cheek e Chukwueze, in mezzo Calabria e Musah sprecano due situazioni favorevoli). L’Empoli resta in partita fino all’ultimo e serve un grande salvataggio di Kalulu in area piccola per impedire a Destro di battere a rete tutto solo. Lo stesso Destro poi ha una grande occasione di testa, ma appoggia tra le mani di Maignan.

MILAN-EMPOLI 1-0 – 40′ Pulisic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus* 57, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta* 46, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

* una partita in meno

A breve gli highlights del match: