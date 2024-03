PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-ATALANTA 2-2: Koopmeiners marziano, disastro Miretti

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Atalanta, match dell’Allianz Stadium valido per la 28° giornata del campionato di Serie A. Koopmeiners si prende la scena, torna al gol Milik

Un punto a testa per Juventus e Atalanta nello scontro Champions di questo pomeriggio all’Allianz Stadium e valevole per la 28° giornata di Serie A.

Koopmeiners si prende la scena con una doppietta da fuoriclasse, davanti alla dirigenza dei bianconeri che da tempo lo corteggia sul mercato. Cambiaso sugli scudi e McKennie tra i migliori con due assist nello scacchiere di Allegri, dove torna al gol anche Milik dopo oltre cinque mesi in campionato. Chiesa si sveglia nella ripresa, male Scalvini nel reparto arretrato della ‘Dea’. La Juve tiene a distanza l’Atalanta nella corsa al quarto posto, perdendo però anche una ghiotta chance per chiudere in anticipo i giochi.

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Gatti 5,5

Bremer 5

Danilo 5,5

Cambiaso 7,5 (82′ Weah SV)

McKennie 7 (88′ Yildiz SV)

Locatelli 5

Miretti 3 (76′ Nicolussi Caviglia SV)

Iling-Junior 5,5 (82′ Alex Sandro SV)

Chiesa 7

Milik 7 (76′ Kean SV)

Allenatore: Allegri 5,5 – La Juve reagisce con veemenza nella ripresa, ma come al solito manca di solidità nel momento caldo della partita. Fin troppo conservativo sul 2-2 con l’ingresso di Alex Sandro per Iling.

TOP Juventus: Cambiaso 7 – Il più pimpante e dentro la partita anche nel primo tempo da dimenticare dei bianconeri. Beffa Carnesecchi con un tocco da futsal e in generale creare superiorità numerica sulla trequarti ospite. Il migliore con McKennie.

FLOP Juventus: Miretti 3 – Sbaglia sempre i tempi della giocata, macchinoso e impreciso. Perde un paio di palloni sanguinosi che quasi mandano in porta gli attaccanti della ‘Dea’. Fuori contesto e fischiato dal pubblico di casa.

ATALANTA

Carnesecchi 5,5

Scalvini 5 (67′ Toloi 5,5)

Hien 6

Djimsiti 6,5

Zappacosta 5,5 (67′ Hateboer 5,5)

Ederson 7

Pasalic 6,5

Ruggeri 6 (88′ Bakker SV)

Koopmainers 8,5

De Ketelaere 5 (88′ Miranchuk SV)

Scamacca 6,5 – (57′ Lookman 5,5)

Allenatore: Gasperini 6,5 – Atalanta solida e ficcante in ripartenza, che paga un avevo di ripresa meno brillante. Alla fine Koopmeiners fa il fenomeno e regala un punto prezioso alla ‘Dea’ dentro un ciclo terribile di partite per i bergamaschi.

TOP Atalanta: Koopmeiners 8,5 – Un extraterrestre all’Allianz Stadium, di fronte proprio alla ‘Vecchia Signora’ che lo corteggia con insistenza sul mercato. Giocatore totale e trascinatore in ogni parte del campo, è già in doppia cifra a dieci giornate dalla fine del campionato. Marziano.

FLOP Atalanta: Scalvini 5 – De Ketelaere è svagato nel tridente offensivo, mentre Scalvini soffre maledettamente quando Chiesa alza i giri del motore. Pomeriggio difficile allo Stadium per il giovane difensore della Nazionale.

Il tabellino di Juventus-Atalanta: Cambiaso sugli scudi, male Scalvini

JUVENTUS-ATALANTA 2-2

35′ e 75′ Koopmeiners (A); 66′ Cambiaso; 70′ Milik

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (82′ Weah), McKennie (88′ Yildiz), Locatelli, Miretti (76′ Nicolussi Caviglia), Iling-Junior (82′ Alex Sandro); Chiesa, Milik (76′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Kostic, Nonge. Allenatore: Allegri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (67′ Toloi), Hien, Djimsiti; Zappacosta (67′ hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri (88′ Bakker); Koopmeiners, De Ketelaere (88′ Miranchuk); Scamacca (56′ Lookman). A disposizione: Musso, Vismara, Kolasinac, Palomino, Adopo, de Roon, Toure. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

VAR: Doveri

Ammoniti: Hateboer (A)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 4′ ; spettatori 39.206