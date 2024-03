C’è Elkann per Juve-Atalanta: Allegri divide l’Allianz Stadium

Gara fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Atalanta: in tribuna all’Allianz Stadium c’è John Elkann a osservare il tecnico bianconero

Partita da non sbagliare per la Juventus in casa contro l’Atalanta nel posticipo della 28° giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri arrivano alla sfida dalla sconfitta di Napoli e dopo un periodo assai negativo: solo una vittoria (col Frosinone) nelle ultime sei partite. Massimiliano Allegri può chiudere il discorso Champions e allontanare le critiche, oltre a giocarsi nel pomeriggio odierno anche una bella fetta del suo futuro. L’allenatore livornese ha ancora un altro anno di contratto e il suo destino alla guida della ‘Vecchia Signora’ è in bilico, con Thiago Motta primo nome sulla lista della dirigenza della Continassa in caso di divorzio a fine campionato. Match come dicevamo fondamentale per la corsa in Europa e per risorpassare il Milan al secondo posto per la Juve, con John Elkann per l’occasione presente all’Allianz Stadium per l’incrocio contro la ‘Dea’.

Juventus-Atalanta, cori e striscione per Allegri: ma non tutti applaudono

Il rampollo della famiglia Agnelli e Ad della controllante Exor si è sempre esposto per la fiducia nei confronti di Allegri, ma inevitabilmente la sua presenza allo ‘Stadium’ è da inquadrare anche in ottica futuro per la panchina bianconera, oltre che un segno di vicinanza in un momento complicato della stagione.

Intanto i tifosi allo stadio si dividono per Allegri: cori e applausi per l’allenatore toscano dalla Curva Sud, mentre dagli altri settori è arrivato qualche fischio di sottofondo. Per il mister della Juventus anche uno striscione dopo il record di punti in Serie A: “Solo tu, 1000 e più. Immenso Allegri“. Prima della partita invece è stato premiato Adrien Rabiot per le 200 presenze con la casacca bianconera, con il francese ancora ai box dopo la lussazione al piede rimediata contro il Frosinone. Applausi e cori per l’ex PSG, così come per Dusan Vlahovic eletto giocatore del mese di febbraio dai tifosi della ‘Vecchia Signora’.